Ingredienti (per 12 persone)

Per la pasta all’uovo: 500 g farina per pasta Linda A&F, 3 uova intere fresche, 100 g vino bianco, 60 g nero di seppia

Per la salsa: 700 g stracci di pasta al nero, 1 kg piselli frozen, 50 g cipollotto fresco, 30 g olio evo, 10 g bottarga di tonno, 200 g pomodori confit, 1 kg seppia, fumetto di pesce qb

Lasagnetta di pasta al nero di seppia e bottarga, purea di piselli e pomodori confit

Preparazione: impastate la farina con le uova intere e il vino bianco. Lasciate riposare per circa un’ora prima dell’utilizzo. Tirate la pasta all’uovo sottile e tagliate le sfoglie della misura 5x5. Preparate la crema di piselli facendo bollire in acqua salata i piselli, frullatela con olio, sale e pepe. Setacciate la crema per renderla fine. Per la seppia, pulite il pesce, eliminate la testa, le ali, eliminate la pelle e tagliate sottile. Condite con sale pepe, olio e cuocere per 7 minuti in sottovuoto a 95°C. Cuocete gli straccetti di pasta al nero, saltateli con la crema di piselli, la seppia, i pomodori confit e la bottarga. Impiattate gli stracci con l’aiuto di un coppapasta. Guarnite con seppia e pomodori confit.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.