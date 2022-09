Ingredienti per 4 persone

350 g di riso Carnaroli

200 g circa di carpaccio di bufalo campano

1 bicchiere di latte di bufala campana

200 g di burro di bufala campana

200 g di olive nere

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Ma il bufalo dov’è - Risotto al latte di bufala con carpaccio di bufalo nascosto dal risotto... in evidenza polvere di olive nere

ossa di bufalo o ritagli2 coste di sedano2-3 foglie di alloro 2 cucchiai di farina1 bicchiere di vino bianco1 bicchiere di vino rosso1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

Tempo di esecuzione: 20 minuti



Preparazione: porre in una pentola capiente dai bordi alti, in acqua fredda, i ritagli di bufalo, le ossa, gli odori, la cipolla precedentemente arrostita in padella e il pomodoro tagliato a metà.

Aggiustare di sale e fare bollire per 45 minuti circa. Filtrare il brodo e conservarlo al caldo.

In una casseruola dai bordi alti, tostare il riso unicamente con l’olio extravergine di oliva e portarlo quasi a cottura, aggiungendo un bicchiere di latte di bufala caldo. Mantecare il risotto con il burro freddo e lasciare riposare per un minuto.

Preparare la salsa ridotta mescolando la farina e il concentrato di pomodoro. Portare gli ingredienti sul fuoco e versare lentamente il vino bianco e rosso, quindi alzare la fiamma e lasciare ridurre. In ultimo, frullare la salsa e passarla al colino fine.

Finitura

Porre al centro di ciascun piatto il carpaccio di bufalo, condito con poco olio extravergine di oliva e sale.

Ricoprire uniformemente la carne con il risotto. Nappare la composizione con la salsa ridotta e insaporire con una macinata di pepe e un giro di olio extravergine di oliva.

