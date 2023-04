Ingredienti:

800 g di muscolo di manzo

600 g costine di maiale

2 Piede di maiale

1kg salsiccia fresca

200 g cotenna di maiale

200 g pancetta tesa

3 kg di verdura mista (scarole, borragine, cicoria, bietole, torzelle, broccoletti neri, cavolo verza, carota, cipolla, costa di sedano)

Parmigiano Reggiano Dop

Pecorino Romano Dop

200 g quadrucci di pane verde

100 ml crema di Parmigiano Reggiano

olio evo, sale, pepe e peperoncino

Minestra Maritata

sbollentare i diversi tipi di verdure singolarmente e lasciate da parte, conservate parte dell’acqua di cottura.In una pentola capiente inserite carota e sedano con abbondante acqua e portate a cottura le carni stando attenti durante la cottura di schiumare bene.Per assemblare il tutto, si fanno soffriggere in padella olio extravergine d’oliva, cipolla rossa e pancetta, poi si uniscono la carne sbollentata e tagliata a dadini, si sfuma con del vino bianco e si aggiungono le verdure poco alla volta. Occorre poi unire brodo di carne e brodo di verdure (ottenute dalla cottura) e far sobbollire. Alla fine, si aggiungono pecorino parmigiano, un pizzico di peperoncino e del pepe.Le varianti sono infinite: si può aggiungere un gambetto di prosciutto, o scorza di Parmigiano, o brodo di pollo (in questa versione, la zuppa può prendere il nome di “Minestra signorina”)

