Ingredienti per 10 persone

900 g Pappardelle all'uovo Emiliane Chef Barilla



Per il ragù

800 g guancia di vitello

50 g sedano

50 g carote

50 g cipolle

50 g maizena

200 g burro chiarificato/olio di semi/olio evo

100 g mandorle tostate

10 arance

1 foglia di alloro

q.b. sale, pepe



Per il cremoso di Piacentinu Ennese

350 g panna fresca

100 g Piacentinu Ennese grattugiato

Pappardelle con ragù di guancia di vitello al profumo d'arancia, cremoso di Piacentinu Ennese e mandorle tostate

1. Parare le guance, passarle nella maizena e rosolarle. In una casseruola stufare la mirepoix di verdure, aggiungere le guance, il succo delle arance e 1/4 di arancia intera con buccia. salare e pepare, coprire con acqua fredda e portare a cottura per 6 ore. A fine cottura togliere le guance. frullare e filtrare la salsa,aggiustare di sale e pepe, rimettendo le guan­ ce nella loro salsa mantenere la temperatura a 80°C.2. Ridurre la panna del 30% aggiungere il Piacentinu e riportare a bollore.Se necessario pas- sare asetaccio,raffreddare e mettere in una sac à poche.: cuocere le pappardelle e finire la cottura nella salsa della guancia, impiattare. aggiungere qualche pezzetto di guancia e degli spuntoni di Piacentinu Ennese. guarnendo con le mandorle precedentementetostate.

