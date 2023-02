Ingredienti per 10 persone

800 g Raviolacci alle Carni Brasate Surgital



Per la pellicola di brodo

50 g gelatina vegetale sosa

2 kg ossa di manzo

100 g sedano

100 g carote

200 g cipolle

10 g aglio

10 g timo

2 chiodi di garofano

0,5 g pepe nero in grani

20 g rosmarino

100 g pollo tritato

50 g manzo tritato

30 g albume d'uovo



Per la fonduta

150 g Grana Padano Dop grattugiato

200 g panna fresca

7 g amido di mais / maizena

Raviolacci alle carni brasate con pellicola di brodo di mando, funghi, fonduta e pop corn di Grana Padano Dop

400 g funghi freschi {porcini o shitakee)20 g olio di oliva evo4 g timo5 g aglio fresco1 g sale fino150 g Grana Padano Dop 5 g amido di mais80 g burro per mantecare i raviolacci20 g germogli di semi di lino

Preparazione

1. Sbollentare le ossa per qualche minuto. sciacquare sotto acqua corrente quindi far partire un brodo saporito con le verdure, gli aromi e le spezie. Filtrare il brodo con un etamina e chiarificare il brodo come di consueto insaporendo ulteriormente. Sciogliere 50 g di gelatina vegetale per lt, portare a bollore e dressare su una teglia bassa. Poi abbattere in positivo.



2. Portare 200g di panna fresca e 7g di Maizena a 90°C, regolare di sale e pepe quindi aggiungere il Grana Padano rimestando continuamente per circa 10 minuti (o utilizzare un thermomix). Abbattere in positivo, rigenerare a 70°C prima dell'utilizzo.



3. Pulire, mondare e tagliare a listarelle i funghi. In caso di funghi Shitakee sbollentare e immergere in acqua e ghiaccio per qualche minuto, quindi trifolare con olio, aglio etimo.



4. Miscelare il Grana Padano all'amido di mais e disporlo in piccoli stampi in silicone a semi­ sfera, quindi procedere alla cottura in microonde fino ad una consistenza croccante.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.