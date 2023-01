Ingredienti per 6 persone

Per la pasta

320 g semola

100 g tuorlo

90 g uova intere

Ravioli con mortadella, pistacchi, verdure croccanti e Prosecco

300 g ricotta300 g mortadella macinataOlio EvoPepe e sale q.b.50 g Parmigiano Reggiano Dop grattugiato1 finocchioTagliare molto sottile le verdure, sbollentare un minuto, essiccare nell'essiccatore per una notte a 70°C.Ridurre 300 ml di Prosecco di 2/3 con del timo ed uno spicchio d’aglio.Aggiungere 30 g di burro e 100 g di panna, filtrare ed emulsionare.Cucinare la pasta in acqua bollente salata, preparare in una padella del burro con salvia ed acqua di cottura, disporre i ravioli nel piatto, pistacchi, verdure croccanti e la salsa al prosecco a finire.

