Raviolo di melanzane, pomodorino giallo e Trentingrana.

Un primo piatto di pasta fresca dai sapori decisi, ecco la ricetta di Luigi Alioto chef del Savoia Palace Hotel a Madonna di Campiglio (Tn) e socio Euro-Toques Italia.

Per la pasta fresca:

500 g farina 00

10 g sale

400 g tuorlo uovo

20 g olio evo

Impastare il tutto avvolgere in pellicola e lasciare riposare x circa 1 ora.



Per la farcia:

2 melanzane di media grandezza cotte al forno intere a 170°C per circa 50 minuti

200 g mozzarella di bufala

100 g formaggio Casera trentino

100 g guanciale

Basilico qualche foglia

Aneto qualche foglia

Sale e pepe q.b.

Dopo che la melanzana è stata cotta prendere sola polpa interna mettere a strizzare e tagliare in piccoli pezzi , in ciotola amalgamare con la bufala tritata il Casera a julienne, il guanciale tagliato in piccoli pezzi e rosolato in padella, formare una farcia morbida e asciutta , riempire una sacca da pasticceria per farcire il Raviolo.



Per la salsa:

400 g pomodorini gialli

80 g olio evo

1 spicchio di aglio

Sale q.b.

150 g Trentingrana grattugiato

Per decorare fili di peperoncino e una fogliolina di maggiorana

