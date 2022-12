Ingredienti

Rapa rossa cotta frullata g 500

Trentingrana grattugiato g 150

Spressa delle Giudicarie Dop tritata g 250

Patate a purea g 250

Olio di oliva extravergine g 80

Sale q.b.

Noce moscata un pizzico

Pepe nero q. b.



Per la pasta

Farina 0 kg.1

Tuorlo uovo g 700 circa

Olio di oliva un filo

Sale g 10

Raviolo, rapa rossa e Spressa delle Giudicarie

Procedimento

Impastare farina con uovo, sale, olio di oliva extravergine, lasciare riposare in frigo con una panno coperto.



Per il ripieno

Frullare la rapa rossa, addizionare in planetaria la purea di patate, sale, Trentingrana grattugiato, la Spressa tritata, noce moscata, quindi rendere un ripieno morbido e gustoso, unire il pepe nero secondo il vostro gradimento.



Una volta realizzati i tortelli assicurarsi di essere stati sigillati bene, cuocere e passare in padella con burro fuso e salvia all'uscita spolverare Trentingrana grattugiato.

