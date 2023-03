INGREDIENTI:

360 g riso acquerello invecchiato 7 anni

70 g caprino Casale Roccolo

2 l brodo vegetale

300 g fondo di agnello tostato

0,2 g agar agar

10 g foglie di alloro fresche

1 g amchoor

10 g aceto di fiori di sambuco

60 g burro di malga ( a cubetti )

200 g olio evo, leggero e fruttato

30 g spicchi di aglio ( puliti e senza germe )

Sale fino

Risotto, caprino, glassa di agnello, polvere di alloro e amchoor

Preriscaldare il roner a 62°c. Mettere l’olio EVO in un sacchetto sottovuoto insieme all’aglio. Sigillare il sacchetto e immergere nell’acqua. Dopo 3 ore estrarre il sacchetto lasciar raffreddare l’olio a temperatura ambiente. Filtrare e mettere in un biberon, tenere da parte.Versare il fondo di agnello in una pentola, far ridurre di 1/3. Condire con sale e aceto di fiori di sambuco. Portare ad ebollizione e aggiungere l’agar agar, far sciogliere e riportare ad ebollizione. Trasferire in un contenitore e mettere in frigorifero. Quando il composto si sarà raffreddato, frullarecon il minipimer, trasferire in un biberon e tenere da parte.Lavare e asciugare accuratamente le foglie di alloro. Posizionarle su una teglia tra due foglie di carta da forno. Mettere in forno a 100°c per 3 ore. Le foglie dovranno essere completamente secche. Lasciare raffreddare e frullare fino a quando saranno diventate polvere, tenere da parte.In una bull lavorare il caprino fino a renderlo un composto omogeneo. Far bollire il brodo di verdure.In una pentola fredda, inserire il riso, iniziare la tostatura, quando sarà ben caldo aggiungere una punta di sale e iniziare la cottura aggiungendo il brodo poco alla volta. Cuocere per 14 minuti, quando il riso sarà asciutto ma ancora al dente, togliere dal fuoco e lasciarlo riposare 1 minuto.Aggiustare di sale e aggiungere una punta di aceto di fiori di sambuco. A quel punto si potrà iniziare la mantecatura: inserire il burro, un filo di olio all’aglio e il caprino, mescolare e rendere il risotto cremoso, se necessario aggiungere brodo per regolare la consistenza. Prendere quattro piatti caldi, posizionare il risotto al centro del piatto e stenderlo su tutta la superficie piana.Posizionare sul risotto degli spuntoni di glassa di agnello, spolverare con la polvere di alloro e con l’amchoor. Servire immediatamente.

