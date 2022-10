Ingredienti:

spaghetti di Gragnano trafilati al bronzo

aglio

olio extravergine di oliva

peperoncino

sale, pepe nero, pepe rosa qb

menta

succo di limone

1 seppia con la sua sacca

Spaghetti al nero

Fate soffriggere l’aglio e il peperoncino in padella in olio evo e rompeteci la sacca dell'inchiostro.Intanto preparate le tagliatelle di seppia tagliando Il corpo carnoso in lamelle sottili è mettetele a marinare crude in olio evo, sale, pepe nero, pepe rosa e qualche goccia di limone.

Lessare gli spaghetti in abbondante acqua salata (ma non troppo, l'inchiostro è salmastro!) e appena al dente passateli nella padella per la mantecatura con il condimento ed un mestolo di acqua di cottura.

Finiranno di cuocere e prenderanno il colore.

Impiattate la pasta con le tagliatelle di seppia sopra e foglioline di menta.

