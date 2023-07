Spaghetti alla carbonara

La ricetta della rivista La Cucina Italiana dell'agosto del 1954 è stata presentata e offerta in degustazione a Firenze, nella sede dell'Università della Cucina Italiana, in un evento destinato a sfatare falsi miti su “La carbonara - un piatto squisitamente americano”, in cui sono intervenuti Luca Cesari, storico enogastronomico e docente dell'accademia culinaria e il direttore Guido Mori.

Ingredienti per 4 persone

400 gr Spaghetti

150 gr Pancetta

100 gr Gruviera

2 uova

1 spicchio d’aglio

Sale e pepe

Preparazione

Porre a fuoco abbondante acqua salata. Tritare la pancetta e tagliare il gruviera a dadolini. Quando l’acqua alzerà il bollore versarvi gli spaghetti, rimescolare e lasciar cuocere per circa 15 minuti (a seconda della grandezza degli spaghetti) e scolarli bene; ricordare che gli spaghetti sono migliori se serviti piuttosto al dente. Versare in una scodella le uova intere, con una forchetta sbattere come se si trattasse di una frittata. Porre a fuoco in un largo tegame la pancetta e l’aglio schiacciato (che andrà tolto) e lasciarla soffriggere, aggiungervi spaghetti, le uova, il gruviera ed abbondante pepe. Rimescolare bene, continuando sino a che le uova saranno un poco rapprese. Versare allora gli spaghetti sul piatto di portata e servire subito.



