È la stagione dell’aglio orsino, versione selvatica del comune aglio, è una piantina officinale spontanea commestibile ricca di numerose proprietà come quella di abbassare il tasso del colesterolo e di purificare il sangue. Ricco di vitamine e minerali cresce spontaneo nei boschi ma può essere coltivato in giardino e in balcone. Sia le foglie che il bulbo che i fiorellini bianchi sono ottimi per aromatizzare i piatti. Ecco una ricetta perfetta per utilizzare questa erba di stagione, gli Spaghetti alle vogole con pesto di aglio orsino di Chef Filippo Sinisgalli. Potete anche gustarli al Ristorante Zur Kaiserkron di Bolzano perché sono inseriti nel menù primaverile consultabile sul sito www.ristorantezurkaiserkron.it

Ingredienti per 4 persone:

250 g spaghetti

1 kg vongole pulite

Pesto di aglio orsino creato con:

100 g aglio orsino

50 g Pecorino Romano Dop

50 g olio evo

30 g pinoli o mandorle

Sale q.b.

Spaghetti alle vongole con pesto di aglio orsino

Per realizzare il pesto di aglio orsino frullate aglio orsino, pecorino, olio, pinoli nel mixer e tenete in barattolo sterile coperto di olio. Fate aprire le vongole in padella, sgusciatele, tenetene da parte qualcuna per l’impiattamento e frullate il resto con olio evo e l’acqua delle vongole. Cuocete la pasta, scolatela al dente e saltatela con la salsa di vongole. Aggiungete 4 cucchiai di pesto di aglio orsino, limone grattugiato e qualche vongola intera.

