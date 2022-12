Il menu delle feste si veste di tradizione e creatività con quattro primi piatti di eccellenza proposti dal pastificio Sgambaro. Ricette per ogni tipo di esigenza e gusto, facili da preparare, ma dal grande effetto: all’altezza di una tavola delle feste e perfette per essere condivisi sui social. Ecco la seconda ricetta realizzata in collaborazione con la food blogger @deliziosavirtu (Tiziana Ricciardi).

Ingredienti per 4 persone

320 g di di Spaghetti n.5 Sgambaro

400 g di zucca già pulita

½ cipolla

40 g di Parmigiano Reggiano Dop grattugiato

150 g di Gorgonzola Dop

60 g di gherigli di noci

sale e pepe

olio extravergine di oliva

Spaghetti crema di zucca, gorgonzola e noci

Procedimento

In una padella mettete un filo di olio extravergine di oliva, la cipolla a pezzettini, fate soffriggere per qualche minuto. Unite la zucca a pezzi e fate insaporire, unite poi il brodo vegetale caldo sino a ricoprire a filo la zucca. Coprite con un coperchio e portate a cottura a fiamma bassa. Una volta cotta, frullate il tutto con un mixer ad immersione sino ad ottenere una crema. Unite il parmigiano e aggiustate di sale.



Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, poi scolatele e fatele mantecare nella padella con la crema di zucca. Se occorre aggiungete poca acqua di cottura alla volta fino a quando gli spaghetti saranno ben amalgamati.



Distribuite in un piatto gli spaghetti e servite con una quenelle di Gorgonzola e noci a pezzettini. Irrorate con un filo di olio extravergine di oliva e servite con una macinata di pepe.

