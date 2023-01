Ingredienti per 10 persone

900 g Spaghetti n.5 Selezione Oro Chef Barilla



Per il condimento

150 g pomodoro cuore di bue (polpa arrostita)

250 g pomodorini piccadilly

800 g pomodoro datterino

100 g pomodoro semisecco sott'olio

500 g pomodorini gialli

40 g basilico

10 g zucchero di canna

300 g burrata

2 spicchi d"aglio

q.b. sale, pepe

Spaghettoni ai cinque pomodori, burrata e basilico

Arrostire alla brace/griglia o forno i pomodori cuore di bue e dopo averli privati dai semi sfilettarli a julienne per ottenere almeno 150g netti di polpa. I pomodori piccadilly andran­no spellati e cotti in tegame con aglio, basilico e olio evo per poi esser passati al passa ver­dure.Estrarre da 800 g di pomodori datterino 200 g d'acqua di pomodoro. Tagliare a listarelle il pomodoro secco sott'olio; tagliare a metà i pomodorini gialli e asciugarli in forno a 80°C con zucchero di canna aglio e basilico.: cuocere gli spaghetti n.5 molto al dente. Finire la cottura nell'estratto liquido di datterino e aggiungere la passata di pomodoro piccadilly. A cottura ulti­mata mantecare con le altre tipologie di pomodoro e con olio evo. Impiattare gli spaghetti e disporre sovrapposta alla salsa un cucchiaio di burrata e una foglia di basilico spezzettata a mano.

