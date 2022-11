Tagliatelle di riso con crema di cavolo verza e Gorgonzola Dop

Ricette semplici, ma originali, per portare a tavola tutta la bontà del Gorgonzola Dop anche a Natale.

Tagliatelle di riso con crema di cavolo verza, Gorgonzola Dop e lamelle di mandorle

Ingredienti

• 120 g di Gorgonzola Dop

• 240 g di tagliatelle di riso

• 1/2 cavolo verza

• 1 cipolla rossa

• 1 noce di burro

• 1/2 bicchiere d'acqua

• Sale

• Pepe

• 50 g di lamelle di mandorle

Preparazione

1. Mondate la verza e tagliatela grossolanamente.

2. In una padella unite una noce di burro e la cipolla tritata, fate soffriggere per qualche minuto e poi unite la verza tagliata.

3. Mescolate, aggiustate di sale e pepe ed unite mezzo bicchiere d’acqua.

4. Fate cuocere per mezz’ora.

5. Una volta cotte le verze unite il Gorgonzola Dop e mescolate bene finché non si sarà sciolto.

6. Nel frattempo tostate le lamelle di mandorla in una padella antiaderente e tenetele da parte.

7. Unite le tagliatelle fatte cuocere precedentemente in acqua bollente salata e fatele insaporire nella salsa.

8. Servite le tagliatelle calde guarnendole con le mandorle tostate.

