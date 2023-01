Ingredienti per 10 porzioni

800 g Tortelli al Sapore di Mare Surgital



Per il coulis di datterino giallo

500 g datterino giallo

30 g cipollotto fresco

70 g olio evo

20 g basilico

20 g crystal mais



Per il battuto e riduzione di scampi e finocchietto

300 g scampi

50 g cipolla

50 g sedano

50 g scalogno

10 g aglio

30 g prezzemolo

20 cl brandy

60 g doppio concentrato pomodoro

10 g semi di finocchio

50 g burro

q.b. finocchietto selvatico

1 bergamotto



Per il battuto di molluschi e aria marina

1 kg cozze

500 g vongole

20 g aglio

20 g prezzemolo

50 g olio evo

50 g lecitina di soia



Per lattuga di mare croccante

100 g lattuga di mare in sale

100 g aceto di lampone

900 g acqua frizzante

300 g olio di arachidi

Tortelli al sapore di mare

Appassire il pomodorino tagliato e condito con olio. sale e cipollotto fresco in forno a 130°C per 35 minuti con valvola aperta. Passare tutto al passaverdure o al mixer ad immersione ancora caldo, mettere il basilico in infusione. Una volta freddo filtrare con chi­nois fine, se necessario legare leggermente con crystal mais.Pulire gli scampi avendo cura di rimuovere le parti violacee, tagliarli grossolanamente e condirli con scorza di bergamotto bio, finocchietto selvatico e olio evo. Tostare i carapaci in pentola con le verdure e gli aromi, aggiungere il concentrato e sfumare con il brandy. Aggiungere acqua fredda e portare a bollore per 25 minuti, filtrare e mettere in riduzione fino a consistenza e gusto desiderati. Non occorre legare la bisque perché servirà per mantecare i tortelli.Aprire separatamente cozze e vongole nell'olio insaporito con aglio e prezzemolo, sgu­ sciarle e filtrare l'acqua di cottura che verrà utilizzata in seguito con la lecitina di soia per ottenere l'aria marina. Utilizzare il battuto in abbinamento alla riduzione di scampi per man­ tecare i tortelli.Lasciare l'alga in ammollo per circa 30 minuti in una miscela di acqua frizzante fredda e aceto di lampone, scolarla ed asciugarla per bene, portare l'olio di arachidi a 140°C e friggere delicatamente le alghe finché non risultano completamente disidratate. Usare per decorare.