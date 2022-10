Ingredienti per 4 persone

Per la pasta all’uovo: 300g farina, 3 uova intere, Sale qb, olio 1 cucchiaino.

Per il ripieno: 150g pane vecchio, 200g pomodori misti maturi, 4 g sale, 5 g basilico, 2 macinate di pepe, 1 cipolla rossa, 15g aceto bianco, 30g olio evo

Per la salsa: 100g foglie sedano e gambi, 100g carote con buccia, 100g cipolla con buccia, 600g pomodori misti, olio evo qb.

Tortello farcito

Procedimento

Per la pasta all’uovo: Impastare gli ingredienti a mano o con un’impastatrice e far riposare il composto almeno 40 minuti prima di usarlo. Stenderlo a 2mm con un mattarello o al numero 3, se si possiede una macchina sfogliatrice. Scegliere dunque lo stampo dei tortelli (quadrato, tondo, ecc.) e dar loro la forma che si preferisce

Per il ripieno: Procedere a preparare il ripieno frullando tutti gli ingredienti con un frullatore a immersione o un robot da cucina, fino ad ottenere una farcia bella compatta ma non troppo liscia.

Per la salsa: Mettere tutti gli ingredienti in una casseruola e far rosolare, lasciar appassire a fuoco lento per 1 ora. Frullare e filtrare così da ottenere una salsa al pomodoro di color arancio che risulterà molto saporita grazie agli odori impiegati e senza aver buttato buccia e foglie.

Mantecare e condire i tortelli con il sugo ottenuto, aggiungendo infine una grattata di limone e abbondante basilico.

