Il menu delle feste si veste di tradizione e creatività con quattro primi piatti di eccellenza proposti dal pastificio Sgambaro. Ricette per ogni tipo di esigenza e gusto, facili da preparare, ma dal grande effetto: all’altezza di una tavola delle feste e perfette per essere condivisi sui social. Ecco la terza ricetta realizzata in collaborazione con l'agenzia Plus-Trento.

Ingredienti per 4 persone

350 g di Trivelline Farro Dicocco, Etichetta Bio Pasta Sgambaro



Per il sugo

250 g di cotechino già cotto

150 g di lenticchie

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

1 carota

1 sedano

1 cipolla

Salvia q.b.



Per la salsa verde

100 g di pane raffermo

Prezzemolo q.b.

2 tuorli sodi

Aglio q.b.

4 acciughe sott’olio

Capperi sotto sale q.b.

Trivelline con lenticchie, cotechino e salsa verde

Procedimento

Cotechino

Se utilizzate un cotechino precotto iniziate lessando il cotechino seguendo le istruzioni e i tempi indicati sulla confezione, poi toglietelo dal suo involucro e lasciatelo intiepidire. Se invece utilizzate del cotechino avanzato e dunque già cotto, come nel nostro caso, tagliatelo a dadini e tenetelo da parte.



Lenticchie

Per la cottura delle lenticchie iniziate tritando finemente sedano, carota e cipolla e fateli soffriggere in un tegame con un filo di olio extravergine e una foglia di salvia. Aggiungete le lenticchie (dopo averle sciacquate in acqua fredda), uno o due cucchiai di concentrato di pomodoro sciolto in acqua calda e poi coprite il tutto con del brodo bollente. Fatele cuocere a fiamma bassa per circa 40 minuti, o comunque finché saranno tenere, bagnando con altro brodo man mano che si asciugano, poi regolate di sale.

Una volta cotte travasate una parte del composto in un frullatore e mixate fino ad ottenere una crema, che terrete da parte.

Mettete poi a bollire l’acqua e versatevi la pasta.



Salsa Verde

Per preparare la salsa verde, che servirà da guarnizione finale, cominciate cuocendo le uova sode. Una volta pronte utilizzate solo i tuorli sodi, aggiungete il pane raffermo, che avrete ammorbidito con dell’aceto di vino, l’aglio, i capperi sciacquati, le acciughe e il prezzemolo. Tritate il tutto aggiungendo olio e sale e lasciate riposare a temperatura ambiente.

Una volta cotta scolate la pasta leggermente al dente e unitela in padella alla crema di lenticchie lasciata da parte, impiattate aggiungendo il resto del sugo di lenticchie, il cotechino ed infine la salsa verde.

