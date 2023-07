Vellutata di lenticchie di Castelluccio Igp con scampi.

Paolo Battilocchi, chef dell’Osteria del Vettore, non propone solo ricette classiche nel suo ristorante ma anche preparazioni in cui azzarda e tenta combinazioni più inedite tra ingredienti. Ecco come una materia prima come la lenticchia di Castelluccio Igp, identitaria del territorio, viene accostata a un prodotto di mare come lo scampo. Da poco in menu nel ristorante all’ombra dei Sibillini la vellutata di lenticchie con scampi scottati in padella che lo chef ha preparato per noi.

Ingredienti per 4 persone

500 grammi di lenticchie

8 scampi

Preparazione

Cuocere le lenticchie, dopodiché con un mixer a immersione frullare il tutto fino a ottenere una crema più densa. Lasciar rapprendere la vellutata in un pentolino sino alla consistenza desiderata, intanto scottare gli scampi per due o tre minuti in padella, con olio. A fine cottura impiattare la vellutata, poggiare gli scampi (interi) a bordo piatto e servire. All’occorrenza gli scampi possono essere privati del loro carapace: in questo caso appoggiare la carne direttamente sulla vellutata.

