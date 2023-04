Ingredienti:

3 cipolle rosse di Tropea

500 g di fave fresche

olio extra vergine di oliva

sale

peperoncino fresco

alloro

nocciole qb

Zuppa di fave, cipolla rossa di Tropea e nocciole

Procedimento

Sgranate le fave e sbollentatele in acqua salata con qualche foglia di alloro per circa 10 minuti, scolatele e raffreddatele in acqua e ghiaccio. Appena si saranno raffreddate scolatele e spellatele. A parte tritate una cipolla rossa di Tropea e fatela appassire in una padella con olio etra vergine di oliva, un peperoncino fresco e aggiungete le fave e fate cuocere per qualche minuto. A parte tagliate finemente le cipolle rosse di Tropea e scottatele leggermente in una padella con olio extra vergine di oliva e il succo di bergamotto salate e pepate.

Impiattate la zuppa di fave, sopra metteteci la cipolla rossa di Tropea, qualche nocciola e servite con un filo di olio extra vergine.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.