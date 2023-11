Tajarin e tartufo bianco

Tajarin tagliati al coltello con ragù di manzo e tartufo bianco.

Ecco una ricetta classica di Sergio Mei, grande maestro della cucina italiana e socio Euro-Toques Italia

Ingredienti:

400 g farina 00

50 g Parmigiano grattugiato

3 uova

50 g vino bianco

100 g lardo a cubetti

50 g olio

1 kg polpa di manzo (spalla o coscia)

200 g cipolla bianca

200 g sedano

50 g concentrato di pomodoro

qb vino rosso corposo

200 g sugo di carne

un mazzetto aromatico

qb brodo

Preparazione: impastare la pasta con tutti gli ingredienti, farla riposare per 15 minuti coperta con pellicola a temperatura ambiente, tirarla a sfoglia sottile. Infarinarla leggermente e tagliarla al coltello a strisce larghe. Stendere sulle placche e tenere in frigo. In un rondò sciogliere il lardo con l'olio, aggiungere le verdure e la carne spadellata a parte.

Unire il concentrato di pomodoro, il pomodoro salato e il mazzetto aromatico, coprire e cuocere a fuoco lento per circa un'ora. Cuocere i tagliolini in acqua bollente salata, scolarli e versarli nel rondò con il ragù, amalgamando il tutto con burro morbido e parmigiano.

Servire nella ceramica con sopra ragù, prezzemolo e tartufo bianco a lamelle.

