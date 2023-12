Elle & Vire Professionnel, tre ricette creative con i Dessert Base

Proposte gourmand, facili e veloci: è questo ciò che Elle & Vire Professionnel mette a disposizione di tutti i professionisti della ristorazione con i suoi Dessert Base Panna Cotta, Crème Brûlée con semi di vaniglia Bourbon e Tiramisù. Ottimi anche tal quali, sono qui utilizzati come base per ricette semplici, rapide da realizzare e soprattutto squisite - grazie alla praticità di utilizzo e all’elevata qualità dei prodotti Elle & Vire Professionnel - unite a qualche piccolo consiglio per renderle irresistibili.

Le tre ricette con i dessert base di Elle & Vire Professionnel

Panna Cotta, Granola e Frutti Esotici

Ricetta de La Maison de l’Excellence Savencia

15-20 dessert - 20 minuti

Per la composta al mango

Ingredienti

600 g mango surgelato

50 g zucchero

Procedimento

Far bollire gli ingredienti per qualche minuto

Per la panna cotta

Ingredienti

1 l Panna Cotta Elle & Vire Professionnel

220 g polpa di mango

220 g polpa di frutto della passione

Procedimento

Scaldare la panna cotta a 50 °C, aggiungere il resto degli ingredienti



Per il montaggio



Ingredienti

q.b. muesli

q.b. ananas

q.b. cocco fresco

Procedimento

Lasciar raffreddare e guarnire con la composta al mango il fondo dei bicchierini. Versare la panna cotta. Lasciar raffreddare. Ricoprire con muesli e decorare con ananas e cocco

Crème Brûlée in variazioni di agrumi

Ricetta di Arianna Trentini, Pastry Chef de La Maison de l’Excellence Savencia

16 dessert - 25 minuti

Crème Brûlée

Ingredienti

1 l Crème Brûlée con Vaniglia Bourbon Elle & Vire Professionnel

Procedimento

Scaldare la crème brûlée a 85 °C e versarne 60 g all’interno dei bicchierini. Far riposare a 4 °C per almeno 2 ore.

Topping arancia e zafferano

Ingredienti

125 g succo di arancia

25 g zucchero

12 g miele di zagara

3 g gelatina

15 g acqua per reidratare la gelatina

0,25 g zafferano in polvere

Procedimento

Scaldare a 60 °C metà del succo di arancia, zucchero e miele. Aggiungere la gelatina reidratata. Mescolare accuratamente per sciogliere gli zuccheri e la gelatina reidratata. Aggiungere il succo restante e mixare.

Topping limone, verbena e miele

Ingredienti

4 g verbena

50 g acqua

20 g zucchero

12 g miele di acacia

3 g gelatina

15 g acqua per reidratare la gelatina

75 g succo di limone

Procedimento

Mettere la verbena in infusione nell’acqua bollente. Filtrare l’infuso di verbena e sciogliere lo zucchero, il miele e la gelatina reidratata. Aggiungere il succo di limone e mixare

Montaggio

Ingredienti

0,2 g zafferano in pistilli

20 g zest di limone

2 g foglie di verbena

Procedimento

Versare 14 g di topping arancia e zafferano in 8 bicchierini e 14 g di topping limone, verbena e miele nei restanti 8. Abbattere a 4 °C. Decorare i bicchierini all’arancia con pistilli di zafferano e zest di arancia e i bicchierini di limone con zest di limone e foglioline di verbena.

Tea Time

Ricetta di Arianna Trentini, Pastry Chef de La Maison de l’Excellence Savencia

12 dessert - 45 minuti

Biscotto Savoiardo

Ingredienti

70 g tuorli

20 g miele millefiori

1 g vaniglia Bourbon in bacche

80 g albume

100 g zucchero

40 g fecola

90 g farina

0,5 g sale

Procedimento

Montare tuorli, miele e vaniglia. Separatamente montare albume e zucchero. Unire le due montate ed incorporare le polveri precedentemente setacciate. Formare con un sac à poche con bocchetta liscia n. 12 dei dischetti di 4, 2 e 1 cm di diametro. Cuocere in forno a 170 °C per 8 minuti.

Crema Tiramisù

Ingredienti

1 l Tiramisù Elle & Vire Professionnel

Procedimento

Montare la crema tiramisù in planetaria ben fredda a 4 °C.

Gelatina al bergamotto

Ingredienti

500 g acqua

10 g tè Earl Grey

100 g zucchero

6 g gelatina

30 g acqua per reidratare la gelatina

Procedimento

Lasciare in infusione il tè nell’acqua bollente per circa 3 minuti. Rimuovere il tè dall’infusione, sciogliere lo zucchero e l’acqua per reidratare la gelatina. Raffreddare a 4 °C.



Bagna al bergamotto

Ingredienti

300 g acqua

10 g tè Earl Grey

120 g zucchero

Procedimento

Lasciare in infusione il tè nell’acqua bollente per circa 3 minuti. Rimuovere il tè dall’infusione e sciogliervi lo zucchero. Raffreddare la bagna a 4 °C.

Copertura allo yuzu

Ingredienti

200 g cioccolato allo yuzu

30 g olio di riso

10 g burro di cacao

Procedimento

Temperare il cioccolato ed il burro di cacao. Unire tutti gli ingredienti.

N.b. può essere sostituita con placchette in cioccolato bianco colorato.

Montaggio

Ingredienti

q.b. zucchero semolato vagliato grosso

q.b. scorza di limone grattugiata

q.b. placchette in cioccolato bianco colorate

q.b. colorante verde liposolubile

q.b. foglie di tè

q.b. zest di limone

Procedimento

Bagnare i dischetti di savoiardo con la bagna al bergamotto e raffreddare. Unire lo zucchero vagliato grosso e la scorza di limone. Glassare i dischetti nella copertura allo yuzu e ripassarne il lato esterno nello zucchero con le zest di limone. Disporre 5 dischetti di dimensioni diverse sul piatto di servizio. Dressare la crema tiramisù sui dischi di savoiardo. Utilizzare uno scavino per ricavare una cavità al centro degli spuntoni e versarvi al centro la gelatina di tè al bergamotto a 20 °C. Decorare con zest di limone, foglie di tè e placchette in cioccolato bianco colorate.