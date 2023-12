Tequila Surprise con tequila Don Ramon Reposado, succo di arancia e liquore

Tequila Surprise

Per Natale, l'esperto di Anthology by Mavolo, Riccardo Campagna, ha presentato la drinklist “Merry Drinxmas”: 10 cocktail abbinati a 10 piatti, per una degustazione che lascerà di stucco amici e parenti. La regola fondamentale da seguire anche a casa? Il cocktail non deve sovrastare il piatto, bensì supportare e valorizzare i sapori della portata. Il segreto? Lasciarsi andare alla sperimentazione, perché il bello della mixology è proprio la sua versatilità. Questa la ricetta di Tequila Surprise:

Ingredienti:

45 ml tequila Don Ramon Reposado Punta di Diamante

100 ml succo di arancia fresca spremuta

15 ml di liquore Chinotto e Coriandolo Dennis Zoppi

Bordatura di sale affumicato (opzionale)

Procedimento: versare un po' di sale affumicato in un piattino. Inumidire il bordo del bicchiere e ruotarlo sul sale in modo che aderisca, formando una leggera crosta. Colmare un bicchiere di ghiaccio e aggiungere tequila e succo di arancia, mescolare e aggiungere delicatamente il liquore al chinotto e coriandolo senza mescolarlo, di modo che rimanga in sospensione.

Abbinamento: salmone al forno. L'abbinamento di questo cocktail con il salmone potrebbe sembrare audace. Potrebbe, perché è audace. Ma, in effetti, il sentore di agrumi che filtra dall'intensità del tequila incontra benissimo il sapore sostenuto del salmone, affinandone la ricchezza.

