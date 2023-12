Blu Planet con gin Eden Mill Neptune e Le Tribute Tonica

Blu Planet

Per Natale, l'esperto di Anthology by Mavolo, Riccardo Campagna, ha presentato la drinklist “Merry Drinxmas”: 10 cocktail abbinati a 10 piatti, per una degustazione che lascerà di stucco amici e parenti. La regola fondamentale da seguire anche a casa? Il cocktail non deve sovrastare il piatto, bensì supportare e valorizzare i sapori della portata. Il segreto? Lasciarsi andare alla sperimentazione, perché il bello della mixology è proprio la sua versatilità. Questa la ricetta di Blu Planet:

Ingredienti:

45 ml gin Eden Mill Neptune

135 ml Le Tribute Tonica

Procedimento: colmare il bicchiere con ghiaccio, versare il gin e successivamente aggiungere l'acqua tonica. Mescolare bene con un bar spoon, senza agitare troppo, così da lasciare all’acqua tonica la sua effervescenza. Sbucciare il limone, spremere la scorza sulla parte superiore del bicchiere, arrotolarla tra le dita e appoggiarla sul bordo come guarnizione.

Abbinamento: rotolini di salmone con verdure croccanti. Il profilo aromatico del gin tonic si sposa bene con il sapore ricco e leggermente affumicato del salmone. Le verdure aggiungono freschezza e consistenza al piatto, esaltando l’affinità con la solida eleganza del drink.

