Madame du Berry con gin Amuerte Red, succo di lime, more, mirtilli e menta

Madame du Berry

Per Natale, l'esperto di Anthology by Mavolo, Riccardo Campagna, ha presentato la drinklist “Merry Drinxmas”: 10 cocktail abbinati a 10 piatti, per una degustazione che lascerà di stucco amici e parenti. La regola fondamentale da seguire anche a casa? Il cocktail non deve sovrastare il piatto, bensì supportare e valorizzare i sapori della portata. Il segreto? Lasciarsi andare alla sperimentazione, perché il bello della mixology è proprio la sua versatilità. Questa la ricetta di Madame du Berry:

Ingredienti:

50 ml gin Amuerte Red

20 ml liquore alla mora

15 ml sciroppo di zucchero

10 ml succo di lime

50 g mirtilli

48 g more

1 g menta

200 g ghiaccio tritato

200 g cubetti di ghiaccio

Procedimento: riempire un calice fino al bordo con ghiaccio tritato, mettere 7 more e 9 cucchiai da bar di mirtilli in uno shaker e pestare. Versare 10 ml di succo di lime, 15 ml di sciroppo di zucchero, 20 ml di liquore alla mora e 50 ml di gin. Riempire lo shaker con i cubetti di ghiaccio e shakerare. Filtrare nel calice e guarnire con more, mirtilli e un rametto di menta.

Abbinamento: torta di pan di zenzero e biscotti. La fragranza speziata del pan di zenzero trova, nel cocktail caratterizzato dal mix di gin e liquore alla mora, un accompagnamento aristocratico. Note fruttate e aromatiche si integrano nel palato nella più gustosa delle combinazioni.