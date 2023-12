Daiqueeny con rum Chalong Bay e sciroppo di lime

Daiqueeny

Per Natale, l'esperto di Anthology by Mavolo, Riccardo Campagna, ha presentato la drinklist “Merry Drinxmas”: 10 cocktail abbinati a 10 piatti, per una degustazione che lascerà di stucco amici e parenti. La regola fondamentale da seguire anche a casa? Il cocktail non deve sovrastare il piatto, bensì supportare e valorizzare i sapori della portata. Il segreto? Lasciarsi andare alla sperimentazione, perché il bello della mixology è proprio la sua versatilità. Questa la ricetta di Daiqueeny:

Ingredienti:

30 ml rum Chalong Bay Double Barrel

20 ml rum Chalong Bay High Proof

10 ml Bacanha sciroppo lime

30 ml lime fresco spremuto

Procedimento: unire tutti gli ingredienti in un Boston shaker, colmare di ghiaccio e shakerare con forza per 10 secondi, filtrare con strainer e colino a maglia fine direttamente in una coppetta già raffreddata (ancor meglio, gelata).

Abbinamento: arrosto di vitello al forno. Amore per contrasto: questo è il segreto nel far reagire la dolcezza del rum, appena acidulo per lo sciroppo al lime, con il sapore delicato e setoso dell'arrosto di vitello. Una vera affinità elettiva.

