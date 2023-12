Pinkerton con rum Damoiseau Arrangé Pink Guava, vermut e Campari

Pinkerton

Per oggi, giorno di Natale, l'esperto di Anthology by Mavolo, Riccardo Campagna, ha presentato la drinklist “Merry Drinxmas”: 10 cocktail abbinati a 10 piatti, per una degustazione che lascerà di stucco amici e parenti. La regola fondamentale da seguire anche a casa? Il cocktail non deve sovrastare il piatto, bensì supportare e valorizzare i sapori della portata. Il segreto? Lasciarsi andare alla sperimentazione, perché il bello della mixology è proprio la sua versatilità. Questa la ricetta di Pinkerton:

Ingredienti:

25 ml rum Damoiseau Arrangé Pink Guava

30 ml vermut Not Another Vermouth

30 ml Campari

Procedimento: versare del ghiaccio in un tumbler basso fino a riempirlo completamente, scolare l'acqua e aggiungere il rum Damoiseau, bitter Campari e vermut rosso. Mescolare gli ingredienti delicatamente e guarnire con una fetta d'arancia.

Abbinamento: cestini di grana con prosciutto crudo e stracciatella. Il Pinkerton, con la sua combinazione di rum aromatizzato alla Guava, vermut rosso e Campari, offre una miscela di amarezza, dolcezza e complessità aromatica. Questa si unisce in un duetto armonioso con la sontuosità del grana, la cremosità della stracciatella e il prosciutto crudo che racconta storie salate e aromatiche.

