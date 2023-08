Tartare di manzo, tartufo e nocciole

La tartare con nocciole e tartufo di Carlotta Delicato

La giovane chef Carlotta Delicato, alla guida dell'omonimo ristorante a Contigliano (in provincia di Rieti) ci propone questa golosa tartare di manzo con nocciole e tartufo. Per l'occasione servita in modo particolare e piuttosto inusuale.

Ingredienti (per 1 persona):

Mezzo femore tagliato a metà

130 g di filetto di manzo

1 tuorlo d’uovo

Scalogno

Capperi

Acciughe

Salsa Worcester

Pimentón de la Vera

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio evo q.b.

Foglie di lavanda q.b.

Tartufo nero q.b.

Nocciole q.b.

Procedimento:

Sminuzzare il filetto grossolanamente e creare un trito con scalogno, capperi e acciughe. Immergere il midollo in acqua almeno 24h. Mischiare il battuto di filetto con il tuorlo d’uovo, la salsa Worcester, i Pimentón de la Vera e condire con il trito. Cuocere il midollo in forno a 180°C per 15 minuti posizionando le foglie di lavanda sulla base del forno in moda da far aromatizzare il midollo. Impiattare la tartare (precedentemente abbattuta per dare lo shock termico) sul midollo adagiato su un letto di lavanda. Guarnire con nocciole e tartufo.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.