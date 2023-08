Pb&j old fashioned

Ingredienti

1 misurino (30 ml) di whisky al burro di arachidi Skrewball

1 misurino di bourbon Buffalo Trace

1 misurino di gelatina di fragole

2 dash di bitter alla noce nera



Procedimento

Riempire per metà il bicchiere con ghiaccio e aggiungere tutti gli ingredienti. Con un cucchiaio da bar, mescolare per circa 30 secondi. Filtrare su 1 grande cubetto di ghiaccio.

Accompagnamento ideale

Canapé assortiti

Dove trovarlo a bordo

I viaggiatori alla ricerca della vacanza in famiglia per eccellenza possono imbarcarsi su Wonder of the Seas per una una vacanza di settimana e se sognano una breve fuga ricca di azione potranno prenotare su Utopia of the Seas, che salperà a luglio 2024, dove per un veloce break di gusto potranno provare le delizie del The Mason Jar Southern Restaurant & Bar, assaporando l'ospitalità e la creatività di Royal Caribbean combinata con i sapori della cucina del Sud degli Stati Uniti. Cosa c'è di meglio di una nutrita collezione di 19 whisky americani e di altre bevande caratteristiche del Sud, tra cui il preferito dai fan, il PB&J old fashioned, per accompagnare la musica country dal vivo? Morbido e dolce al punto giusto, acceso da una punta di piccante, è il mix perfetto tra forza e delicatezza.

