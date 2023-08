Risotto alle pesche, limone arrosto, coppiette di calamaro e maggiorana

Ingredienti

300 g Risotto

1 kg Pesche

4 pezzi di Calamari

1 kg Limoni

6 g di Maggiorana

Procedimento

Cuocere il risotto e mantecarlo con crema di pesche parmigiano e burro, la crema si ottiene cuocendo le pesche con carta stagnola in forno a 190° per 25 minuti e poi frullandole. Preparare le coppiette di calamaro frullando insieme i semi di finocchio, del peperoncino in polvere, della paprika affumicata dolce, sale e zucchero. Con la polvere molto fina che si ottiene andare a panare il calamaro e metterlo in essiccatore. Preparare poi la polvere di limone arrosto lavando i limoni di Amalfi bruciandoli e mettendoli in forno a 180° per 40 minuti. Spostarli poi nell’essiccatore per 48 ore a 40° gradi, in fine frullarli e setacciarli per ottenere la polvere. Alla base del piatto disporre un crudo di calamaro tagliato al coltello e condito con pepe, scorza di lime, olio e sale Maldon, su questo andare a disporre il risotto alle pesche e ultimare con olio al cipollotto, polvere di limone arrosto, coppiette di calamaro, pesca bruciata e foglioline di maggiorana.

