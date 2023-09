Paccheri e Musivum Chardonnay, coccola dei sensi

Vacanze già lontane e di nuovo via alla frenesia. Ma non tutte le speranze sono perdute, soprattutto a tavola, dove è possibile concedersi un ritorno ai felici momenti di spensieratezza estivi. E quale modo migliore se non con un abbinamento mirato capace di regalare una coccola ai nostri sensi?

I paccheri con calamari, datterini e peperoncino trentino preparati ad hoc dall’Executive Chef Stefano Goller troveranno perfetta compagnia per aromaticità e struttura con Musivum Chardonnay.

Musivum Chardonnay e Paccheri

Musivum (dal latino “mosaico”) è il progetto di Mezzacorona, la Cooperativa trentina che dal 1904 produce vino in regime di alta sostenibilità, che va a valorizzare ed esaltare le singole parcelle di vigneto del territorio che si distinguono per qualità uniche date da posizione, terreno e accudimento.

Come tutta la linea Musivum, che ad oggi annovera sei diverse etichette monovarietali, anche lo Chardonnay beneficia di una lavorazione singolare. Le uve vengono raccolte rigorosamente a mano nelle prime ore del giorno e in Cantina seguono tre percorsi di vinificazione differenti: una parte, quelle più cariche di colore, beneficiano di un periodo prolungato di sosta in pressa a contatto con le bucce mentre le uve con colorazione più tenue vengono immediatamente sottoposte a pressatura soffice.

Cantina Mezzacorona

A fermentazione ultimata, queste ultime, seguono due strade distinte: una parte prosegue la fermentazione in acciaio mentre le restanti continuano il percorso in botti di rovere francese.

Durante l’affinamento le tre porzioni vengono mantenute separate fino a due mesi prima dell’imbottigliamento quando vengono finalmente riunite per dare vita ad un vino ampio, ricco e potente.

Il Musivum Chardonnay di Mezzacorona sprigiona intriganti sentori di miele di tiglio e acacia su un finale speziato che ricorda lo zafferano, arricchito da affascinanti richiami alla nocciola e alla mandorla.

Un ritorno alle vacanze estive, con tanto di coccola anche per il palato.

Paccheri spadellati con calamari, datterini e peperoncino trentino

Ricetta dell'Executive Chef Stefano Goller, presidente dell’Associazione Cuochi Trentini

Ingredienti per 4 persone: Calamari g 400, Paccheri g 320, Pomodorini datterini g 200, Fondo di crostacei g 60 (facoltativo), Musivum Chardonnay g 50, Prezzemolo g 25, Basilico g 15, Aglio n 2 spicchi, Peperoncino trentino q.b., Olio extra vergine d’oliva q.b., Sale e pepe di macinino q.b.

Procedimento ricetta: Per prima cosa, dopo averli lavati, tagliate il peperoncino trentino a piccoli anelli e i calamari. Preriscaldate un saltiere, aggiungete dell’olio evo, uno spicchio di aglio e gli anelli di peperoncino. Versate quindi i calamari e fateli rosolare. Una volta rosolati, sfumate con il Musivum Chardonnay e aggiungete il fondo di crostacei. Preriscaldate un altro saltiere, versate dell’olio evo, lo spicchio di aglio intero e i pomodorini tagliati in precedenza; insaporite quindi con sale e pepe di macinino. Appena i pomodorini saranno appassiti, uniteli ai calamari nel saltiere. A questo punto cuocete i paccheri in abbondante acqua salata, scolateli al dente e versateli nel saltiere coi calamari, il peperoncino e i pomodorini. Aggiungete il prezzemolo tritato, il basilico spezzettato con le mani e un filo di olio evo, impiattate e guarnire con gli ingredienti utilizzati nella ricetta.

Paccheri spadellati con calamari, datterini e peperoncino trentino

Nosio - Mezzacorona

via del Teroldego 1/E - 38016 Mezzocorona (Tn)

Tel 0461 616399