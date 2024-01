Ricette veloci e gustose: i nostri consigli

Quante volte è capitato di ricevere ospiti all’ultimo momento e non sapere proprio cosa preparare? E quante altre ci si è dovuti spremere le meningi per arrangiare un pasto caldo per la famiglia, di rientro da lavoro? Sembra semplice, ma dover affrontare quotidianamente la decisione di cosa magiare e presentare alla propria famiglia può risultare più difficile di quanto si creda.

Eppure, oggi, la tecnologia mette a disposizione di tutti davvero tanti strumenti per semplificare la vita, almeno tra le quattro mura domestiche.

Tra piccoli e grandi elettrodomestici, spesso con tanto di ricettari allegati, riuscire a creare un menu per ogni occasione può essere più semplice del previsto. Basta pensare, ad esempio, ai robot da cucina multifunzione e alla loro capacità di cuocere, stufare, mantecare, impastare e sminuzzare, per accennare un sorriso e considerare buona parte del lavoro fatto. Averne uno in cucina rappresenta un valido assist per i momenti più critici, quelli in cui non si sa proprio cosa mettere a tavola.

Se a questo si aggiunge qualche ricetta carina, sfiziosa e veloce da preparare, allora il gioco è fatto.

Eccone alcune.

Pollo alla cacciatora

Il pollo alla cacciatora è uno dei piatti più versatili da preparare. Leggero, nutriente, scenografico, colorato, adatto a tutta la famiglia e un ottimo comfort anche per gli ospiti.

Si prepara mettendo insieme il pollo, petto o coscia dipende dai gusti personali, olive, funghi, pomodoro e peperoni. In realtà ogni famiglia conserva una personale ricetta di pollo alla cacciatora, c’è chi lo fa con tante verdure e chi solo sfumato con vino e spezie. Se non si ha una ricetta personale a cui attingere, allora si può utilizzare quello che si ha in frigo, per insaporire. Se si possiede il robot multifunzione, basta impostare la modalità cottura adatta e soffriggere prima olio con cipolla, poi aggiungere il pollo e farlo rosolare qualche minuto. Sfumare poi con vino e passare alle verdure e ai pomodori. Far cuocere per circa 20-30 minuti e la cena è servita, con fette di ottimo pane tostato.

Risotto alla milanese

Anche il risotto alla milanese è un ottimo salvacena che si può delegare a un robot multifunzione.

Gli ingredienti da utilizzare sono pochi e semplici, come cipolla, olio, burro, zafferano, brodo vegetale e riso, ovviamente.

Si può fare il soffritto con olio e cipolla, tostare il riso, sfumarlo col vino bianco e dopo aggiungere lo zafferano e la quantità di brodo necessaria a cuocere il riso, lanciare il programma e attendere che sia pronto. Il robot mantecherà in autonomia. Prima di arrestalo, aggiungere qualche noce di burro e servire caldo.

Pesce e verdure al vapore

Per una cena sana e veloce, invece, basterà riporre del pesce fresco o surgelato nel cestello della cottura a vapore, con qualche verdura (carote, patate, broccoli, cavolfiore).

Impostando il programma adatto, dopo qualche minuto la cena sarà pronta da gustare, rifinita solo con un filo di olio e limone.

Ci sono tanti spunti da seguire per preparare tanti pasti veloci e gustosi, anche solo sfogliando i ricettari normalmente allegati all’elettrodomestico. Così diventa più semplice mangiare bene, seguire una dieta equilibrata, senza trascorrere ore ai fornelli.