Illusione di polpo.

La chef Silvia Moro del ristorante Aldo Moro - La Cuisine di Montagnana (Pd), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti:

Per il tentacolo di cavolfiore:

Cavolfiore 1⁄2

Sale qb

Pepe qb

Panna 30 g

Zucchero semolato 2,5 g

Olio evo 15 ml

Iota 3 g

Per la salsa al Grana Padano:

Burro 12 g

Farina 00 10 g

Latte 125 ml

Grana Padano 15 g

Sale qb

Pepe qb

Per la salsa di polpo:

Polpo cotto 35 g

Per il cavolfiore arrostito:

Cavolfiore 1⁄4

Olio evo qb

Sale qb

Pepe qb

Per l’olio all’acciuga :

Olio evo 125 ml

Acciughe 2

Mandorle 5 g

Preparazione

Per il tentacolo di cavolfiore, in una casseruola di acqua, sbollentare il cavolfiore mondato fino a quando risulterà ben cotto. Scolare e frullare unendo gli altri ingredienti, lasciando da parte la iota. Eventualmente, aggiungere dell’acqua di cottura del cavolfiore per ottenere una crema liscia ed omogenea. Per 250 g di crema ottenuta, aggiungere la iota, frullare e portare nuovamente a bollore. Versare il tutto nello stampo e raffreddare per almeno 8 ore.

Per la salsa di grana padano, in una padella, unire il burro e la farina e con una frusta aggiungere il latte. Quando si ottiene una salsa liscia e omogenea, ultimare con il Grana e aggiustare la sapidità.

Per la salsa di polpo, frullare il polpo precedentemente cotto con la sua acqua di cottura ottenendo una salsa liscia e avendo cura anche qui della sapidità.

Per il cavolfiore arrostito, mondare il cavolfiore e condirlo con olio, sale e pepe. Infornare a 165 °C per 12/15 minuti fino a quando è arrostito.

Per l'olio all'acciuga, frullare tutti gli ingredienti per ottenere un olio aromatizzato all’acciuga; conservare in frigorifero. Per l’impiattamento, disporre al centro del piatto i tentacoli di cavolfiore, aggiungere la salsa al Grana, quella al polpo, i cavolfiori arrostisti e l’olio all’acciuga. Ultimare il tutto con qualche mandorla tostata e leggermente tritata.

