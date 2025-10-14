Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 14 ottobre 2025  | aggiornato alle 11:47 | 115031 articoli pubblicati

Lo stoccafisso si fa leggero: la ricetta con burro e zenzero che sorprende

Lo stoccafisso al burro con zenzero e carote gialle e arancioni unisce sapori delicati e contrasti aromatici. Una ricetta elegante e bilanciata, dove la morbidezza del pesce incontra la freschezza delle verdure

Tipologia Cucina: italiana
Categoria: Secondo
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 520 kcal

14 ottobre 2025 | 10:30
14 ottobre 2025 | 10:30
 
di Daniel Canzian
DanielCanzian Ristorante
Ingredienti
Dosi per:
  • Stoccafisso ammollato
    1000 g
  • Carote arancioni
    80 g
  • Carote gialle
    80 g
  • Fumetto di pesce
    240 g
  • Burro
    160 g
  • Vino bianco secco
    80 g
  • Succo di zenzero fresco
    80 g
  • Succo di limone
    20 g
  • Sale
    qb
Lo stoccafisso in umido di carote e zenzero è un piatto equilibrato dove la morbidezza del burro incontra la freschezza dello zenzero e la dolcezza delle carote, in una ricetta che valorizza il pesce del Nord con un tocco contemporaneo.

Preparazione
Stoccafisso (da preparare 3 giorni prima)
1
Sfilettare lo stoccafisso e metterlo in una pentola con acqua fredda, portando a bollore per un’ora
2
Spolparlo
3
Partendo da prodotto secco lasciare in acqua per 3 giorni prima della cottura
Piatto
1
Pelare le carote arancioni e gialle, quindi tagliarle a rondelle sottili, di circa 1 mm di spessore
2
In una casseruola capiente, sciogliere dolcemente il burro facendo attenzione a non farlo bruciare
3
Aggiungere lo stoccafisso già ammollato e sfaldato in pezzi regolari, e lasciarlo “fondere”
lentamente nel burro
4
Bagnare con il vino bianco e lasciar evaporare completamente la parte alcolica
5
Aggiungere quindi il fumetto di pesce caldo e proseguire la cottura per circa 2 minuti: il tempo sufficiente per amalgamare i sapori senza compromettere la consistenza del pesce. Rimuovere delicatamente lo
stoccafisso dalla casseruola
6
Continuare la cottura del fondo fino a ottenere una riduzione vellutata. Aggiungere il succo di
zenzero fresco e regolare di sale se necessario. Completare con alcune gocce di limone
7
Riportare lo stoccafisso nella casseruola e disporlo sopra le rondelle di carote precedentemente
preparate
8
Servire lo stoccafisso accompagnato dalla sua salsa

Lo stoccafisso ammollato è cotto lentamente nel burro e nel fumetto di pesce, dopo una breve sfumatura con vino bianco secco. Il fondo viene ridotto fino a ottenere una salsa vellutata, completata dal succo di zenzero fresco e da qualche goccia di limone. Le carote arancioni e gialle, tagliate sottili, accompagnano il pesce, aggiungendo colore e dolcezza al piatto. Il risultato è una preparazione dal gusto pulito e armonioso, che mette in equilibrio la tradizione nordica e la leggerezza di una cucina attenta al dettaglio.

© Riproduzione riservata

 
stoccafisso al burro ricetta di pesce stoccafisso con zenzero carote gialle cucina italiana contemporanea ricette con pesce bianco piatti di maredaniel canzian
 
