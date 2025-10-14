Lo stoccafisso si fa leggero: la ricetta con burro e zenzero che sorprende

Lo stoccafisso in umido di carote e zenzero è un piatto equilibrato dove la morbidezza del burro incontra la freschezza dello zenzero e la dolcezza delle carote, in una ricetta che valorizza il pesce del Nord con un tocco contemporaneo.
Preparazione
Stoccafisso (da preparare 3 giorni prima)
Sfilettare lo stoccafisso e metterlo in una pentola con acqua fredda, portando a bollore per un’ora
Partendo da prodotto secco lasciare in acqua per 3 giorni prima della cottura
Pelare le carote arancioni e gialle, quindi tagliarle a rondelle sottili, di circa 1 mm di spessore
In una casseruola capiente, sciogliere dolcemente il burro facendo attenzione a non farlo bruciare
Aggiungere lo stoccafisso già ammollato e sfaldato in pezzi regolari, e lasciarlo “fondere”
lentamente nel burro
Bagnare con il vino bianco e lasciar evaporare completamente la parte alcolica
Aggiungere quindi il fumetto di pesce caldo e proseguire la cottura per circa 2 minuti: il tempo sufficiente per amalgamare i sapori senza compromettere la consistenza del pesce. Rimuovere delicatamente lo
stoccafisso dalla casseruola
Continuare la cottura del fondo fino a ottenere una riduzione vellutata. Aggiungere il succo di
zenzero fresco e regolare di sale se necessario. Completare con alcune gocce di limone
Riportare lo stoccafisso nella casseruola e disporlo sopra le rondelle di carote precedentemente
preparate
Servire lo stoccafisso accompagnato dalla sua salsa
Lo stoccafisso ammollato è cotto lentamente nel burro e nel fumetto di pesce, dopo una breve sfumatura con vino bianco secco. Il fondo viene ridotto fino a ottenere una salsa vellutata, completata dal succo di zenzero fresco e da qualche goccia di limone. Le carote arancioni e gialle, tagliate sottili, accompagnano il pesce, aggiungendo colore e dolcezza al piatto. Il risultato è una preparazione dal gusto pulito e armonioso, che mette in equilibrio la tradizione nordica e la leggerezza di una cucina attenta al dettaglio.