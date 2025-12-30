La Panillara: storia, tradizione e arte culinaria ispirata alla Valle dei Templi

La panillara di panelle con ragù di maialino nero dei Nebrodi, besciamella al pistacchio e mozzarella unisce la tradizione siciliana delle panelle con ingredienti di alta qualità e sapori decisi. Il ragù di maialino nero dei Nebrodi, ricco e aromatico, incontra la besciamella al pistacchio, la mozzarella fior di latte e la granella di pistacchio, il tutto racchiuso tra strati di panelle croccanti. La fonduta di formaggi alla base completa il piatto, regalando un contrasto cremoso e avvolgente ad ogni boccone.
Preparazione
Riscaldare il ragù a fuoco medio-basso
Aggiungere un cucchiaio di besciamella per creare una consistenza cremosa
Mantecare con un filo d'olio EVO
Incorporare due cucchiai di pistacchio tritato nella besciamella
Aggiungere una grattugiata di pepe nero
Tagliare a fette sottili o cubetti
Asciugare leggermente per evitare eccessiva umidità
Base: Due panelle come fondo
Primo strato: Ragù di maialino (spesso 1 cm)
Secondo strato: Besciamella al pistacchio
Terzo strato: Fette di mozzarella
Copertura: Due panelle come coperchio
Preriscaldare forno a 200°C
Disporre le panillare su teglia con carta forno
Cuocere per 10-12 minuti fino a doratura
Nel piatto di portata alla base mettere una dose di fonduta di formaggi, adagiare sopra la panillara, decorare e servire ancora calda
Si tratta di un piatto ideale per chi ama sperimentare la cucina regionale con un tocco gourmet, questo piatto rappresenta un perfetto incontro tra tradizione e innovazione.