La Panillara: storia, tradizione e arte culinaria ispirata alla Valle dei Templi

La panillara di panelle con ragù di maialino nero dei Nebrodi, besciamella al pistacchio e mozzarella unisce la tradizione siciliana delle panelle con ingredienti di alta qualità e sapori decisi. Il ragù di maialino nero dei Nebrodi, ricco e aromatico, incontra la besciamella al pistacchio, la mozzarella fior di latte e la granella di pistacchio, il tutto racchiuso tra strati di panelle croccanti. La fonduta di formaggi alla base completa il piatto, regalando un contrasto cremoso e avvolgente ad ogni boccone.

Preparazione Ragù di maialino 1 Riscaldare il ragù a fuoco medio-basso 2 Aggiungere un cucchiaio di besciamella per creare una consistenza cremosa 3 Mantecare con un filo d'olio EVO Besciamella 1 Incorporare due cucchiai di pistacchio tritato nella besciamella 2 Aggiungere una grattugiata di pepe nero Mozzarella 1 Tagliare a fette sottili o cubetti 2 Asciugare leggermente per evitare eccessiva umidità Composizione a strati 1 Base: Due panelle come fondo 2 Primo strato: Ragù di maialino (spesso 1 cm) 3 Secondo strato: Besciamella al pistacchio 4 Terzo strato: Fette di mozzarella

5 Copertura: Due panelle come coperchio Cottura 1 Preriscaldare forno a 200°C 2 Disporre le panillare su teglia con carta forno 3 Cuocere per 10-12 minuti fino a doratura Impiattamento 1 Nel piatto di portata alla base mettere una dose di fonduta di formaggi, adagiare sopra la panillara, decorare e servire ancora calda

Si tratta di un piatto ideale per chi ama sperimentare la cucina regionale con un tocco gourmet, questo piatto rappresenta un perfetto incontro tra tradizione e innovazione.