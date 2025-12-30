Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 31 dicembre 2025

La Panillara: storia, tradizione e arte culinaria ispirata alla Valle dei Templi

Le panelle ad Agrigento, dalle origini greche al Medioevo, diventano street food e simbolo culturale. Il piatto moderno richiama la Valle dei Templi e i sapori di Lampedusa, tra storia e gusto

Tipologia Cucina: Siciliana
Categoria: Primo
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 35 minuti
Calorie: 650 kcal

30 dicembre 2025 | 10:30
30 dicembre 2025 | 10:30
 
di Anna Maria La Rosa
Chef di Nesci
Ingredienti
Dosi per:
  • Panelle già cotte
    8 n
  • Ragù di maialino neo dei Nebrodi
    300 g
  • Besciamella
    200 ml
  • Mozzarella fior di latte
    200 g
  • Pistacchio di Bronte tritato grossolanamente
    50 g
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Grana (padano) siciliano grattugiato
    qb
  • Fonduta di formaggi
    qb
La panillara di panelle con ragù di maialino nero dei Nebrodi, besciamella al pistacchio e mozzarella unisce la tradizione siciliana delle panelle con ingredienti di alta qualità e sapori decisi. Il ragù di maialino nero dei Nebrodi, ricco e aromatico, incontra la besciamella al pistacchio, la mozzarella fior di latte e la granella di pistacchio, il tutto racchiuso tra strati di panelle croccanti. La fonduta di formaggi alla base completa il piatto, regalando un contrasto cremoso e avvolgente ad ogni boccone.

Preparazione
Ragù di maialino
1
Riscaldare il ragù a fuoco medio-basso
2
Aggiungere un cucchiaio di besciamella per creare una consistenza cremosa
3
Mantecare con un filo d'olio EVO
Besciamella
1
Incorporare due cucchiai di pistacchio tritato nella besciamella
2
Aggiungere una grattugiata di pepe nero
Mozzarella
1
Tagliare a fette sottili o cubetti
2
Asciugare leggermente per evitare eccessiva umidità
Composizione a strati
1
Base: Due panelle come fondo
2
Primo strato: Ragù di maialino (spesso 1 cm)
3
Secondo strato: Besciamella al pistacchio
4
Terzo strato: Fette di mozzarella
5
Copertura: Due panelle come coperchio
Cottura
1
Preriscaldare forno a 200°C
2
Disporre le panillare su teglia con carta forno
3
Cuocere per 10-12 minuti fino a doratura
Impiattamento
1
Nel piatto di portata alla base mettere una dose di fonduta di formaggi, adagiare sopra la panillara, decorare e servire ancora calda

Si tratta di un piatto ideale per chi ama sperimentare la cucina regionale con un tocco gourmet, questo piatto rappresenta un perfetto incontro tra tradizione e innovazione.

© Riproduzione riservata

 
panelle Agrigento Valle dei Templi street food storia tradizione cucina siciliana legumi ceci Lampedusaanna maria la rosa
 
