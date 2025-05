Partenope: la ricetta della pasta, patate e cozze di Andrea Impero

Un piatto che profuma di mare e memoria, “Partenope” è l’incontro audace tra la classica pasta e patate napoletana e l’intensità delle cozze, in una versione raffinata che unisce ingredienti del territorio a lavorazioni contemporanee. La dolcezza delle patate rosse si fonde con la sapidità delle cozze marinate, il tutto esaltato da una salsa marinara ottenuta da pomodorini in acqua di mare e completata da tocchi di clorofilla di prezzemolo e guanciale croccante. Un equilibrio tra rusticità e eleganza, dove ogni componente è pensato per raccontare un pezzo di Napoli.

Preparazione Cozze 1 Pulire accuratamente le cozze. 2 In una pentola capiente, versare un filo d'olio extravergine d'oliva e aggiungere l'aglio e i gambi di prezzemolo. 3 Unire le cozze, coprire con un coperchio e cuocere a fiamma alta per 3-4 minuti. 4 Man mano che le cozze si aprono, toglierle dal fuoco, sgusciarle completamente e separare quelle più grandi da quelle più piccole. 5 Le cozze più piccole verranno utilizzate per preparare la salsa marinara. Salsa marinara 1 In un tegame, versare un filo d'olio extravergine d'oliva e far soffriggere leggermente gli spicchi d'aglio tritati. 2 Aggiungere i pomodorini conservati in acqua di mare e un pizzico di peperoncino. 3 Cuocere per 10-15 minuti, quindi unire le cozze sgusciate. 4 Proseguire la cottura per altri 10 minuti, aggiungendo un po’ di origano secco. 5 Una volta cotto il tutto, frullare, filtrare e setacciare fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Crema Parmentier 1 Tagliare le patate a pasta rossa e il porro a julienne. 2 In un tegame, versare un filo d’olio e lasciar appassire il porro e le patate con un pizzico di sale, fino a quando risultano quasi sfatti. 3 Aggiungere la colatura di alici e sfumare con lo champagne, precedentemente ridotto della metà. 4 Una volta aggiunto lo champagne, versare un po’ di brodo vegetale per ottenere una consistenza cremosa. 5 Cuocere a fiamma vivace, staccando la brunitura dal fondo del tegame, quindi incorporare la panna acida. 6 Quando la panna acida si sarà sciolta, frullare il tutto, setacciare e ottenere una crema densa e vellutata, più corposa della salsa marinara. Clorofilla di prezzemolo 1 Sbollentare 100 g di foglie di prezzemolo in acqua bollente per 3 minuti, quindi raffreddarle rapidamente in acqua e ghiaccio. 2 Scolare e strizzare bene, quindi frullare insieme a un cubetto di ghiaccio, la xantana, sale e olio extravergine d'oliva fino a ottenere una salsa verde brillante dalla consistenza simile alla clorofilla. Patate noisette 1 Tagliare il guanciale a fette sottili e lasciarlo sciogliere lentamente in un tegame a fuoco dolce fino a renderlo croccante (circa un’ora di cottura). 2 Separare il grasso sciolto dal guanciale croccante, che verrà tritato finemente e lasciato asciugare su carta assorbente. 3 Con uno strumento parisienne, ricavare delle palline di patata e friggerle nel grasso del guanciale fino a doratura. Marinatura delle cozze 1 Le cozze più grandi vanno marinate con 2 spicchi d'aglio infusionati nell'acqua di cottura delle cozze, olio extravergine d'oliva, succo di limone, un po’ di grasso fuso di guanciale ed emulsione di prezzemolo tritato. 2 Lasciare marinare per 10-15 minuti prima dell’utilizzo. 3 Un’altra parte dell’acqua delle cozze verrà utilizzata per cuocere la pasta per 5 minuti. 4 Scolare e lasciare raffreddare. Il piatto verrà servito freddo o a temperatura ambiente. Composizione finale del piatto 1 Disporre al centro del piatto la salsa marinara, allargandola a formare un cerchio. 2 Aggiungere un cucchiaio di crema Parmentier. 3 Adagiare sopra un radiatore di pasta con la cozza fresca. 4 Distribuire nel piatto le patate noisette, la clorofilla di prezzemolo e il guanciale in polvere.

Questa ricetta, ispirata alla tradizione napoletana, è un viaggio gastronomico tra consistenze e contrasti armoniosi