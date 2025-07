Crema Nêa: la Panera ligure al caffè perfetta per l’estate

In Liguria, il desiderio di fresco incontra la tradizione con la Panera, la storica crema fredda al caffè. La Genovese Caffè la ripropone come “Crema Nêa”, in omaggio al legame con il territorio e alla qualità dell’espresso.

Preparazione 1 Preparare due tazze di espresso circa 60 ml e lasciarle raffreddare 2 In una ciotola unire la panna fresca e lo zucchero: una volta raffreddato unire anche il caffè delle due tazzine 3 Mescolare fino ad ottenere una crema liscia, dopodiché mettere il composto in freezer e mescolare ogni mezz'ora per 3 ore circa per evitare la formazione di cristalli e rendere la consistenza spumosa 4 Dopo circa 3 ore la Panera è pronta per essere servita con decorazioni a piacere

Conosciuta localmente come panna nêa - panna nera - la Panera nasce nei caffè genovesi dell’Ottocento come alternativa fredda all'espresso, in tempi in cui il gelato era ancora un lusso. Oggi, La Genovese, torrefazione storica della Liguria, la rielabora mantenendo fede alla semplicità e alla centralità del caffè. La Crema Nêa si prepara con pochi ingredienti: panna fresca, zucchero e due tazzine di espresso realizzate con la miscela Oro. Dopo un raffreddamento graduale in freezer, la consistenza ottenuta è spumosa e vellutata. Una proposta estiva che valorizza la tradizione e il gusto autentico del caffè ligure.