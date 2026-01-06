Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Polpette gourmet con panettone: un'idea creativa per gli avanzi natalizi

Le polpette di vitello al panettone di Marta Boccanera e Felice Venanzi trasformano il dolce delle feste in un piatto salato creativo. Carne di vitello, panettone e arancia per un risultato originale e gustoso

Categoria:
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 1 minuti
Calorie: 415 kcal

06 gennaio 2026 | 10:30
Polpette di vitello al panettone

06 gennaio 2026 | 10:30
 
di Marta Boccanera e Felice Venanzi
Pasticceria Grué di Roma
Ingredienti
Dosi per:
  • Polpette
  • Carne macinata di vitello
    400 g
  • Parmigiano grattuggiato
    40 g
  • Panettone
    100 g
  • Uovo intero
    1 n
  • Mezzo bicchiere di vino bianco
    1 n
  • Scorza di mezza arancia non trattata
    1 n
  • Olio extravergine d'oliva
    qb
  • Farina di riso
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Impiattamento
  • Panettone a fette
    qb
  • Composta di arance
    qb
Con la fine delle feste, in molte case resta ancora del panettone avanzato. Per evitare sprechi e trasformare il dolce delle feste in una proposta originale, Marta Boccanera e Felice Venanzi della Pasticceria Grué di Roma hanno ideato una ricetta salata: le polpette di vitello al panettone. Questo piatto nasce come ricetta di recupero, che unisce la morbidezza e la dolcezza del panettone con sapori più decisi e aromatici, trasformando un ingrediente natalizio in un piatto creativo e gustoso.

Preparazione
1
Impastate la carne di vitello con il Parmigiano grattugiato e l’uovo
2
Salate e pepate
3
Ammorbidite il panettone con pochissima acqua, strizzatelo bene, aggiungetelo al composto di carne e amalgamate
4
Formate delle polpette di circa 40 g ciascuna
5
Passatele nella farina di riso e rosolatele in padella da tutti i lati con un filo di olio extravergine d’oliva
6
Sfumate con il vino bianco, aggiungete un mestolo di acqua calda e la scorza di mezza arancia
7
Cuocete con il coperchio per circa 8–10 minuti
8
Per servire, tostate leggermente una fetta di panettone, spalmate un sottile strato di composta di arance e adagiate sopra le polpette. A piacere, completate con sottilissime fettine d’arancia o qualche foglia di rucola

Le polpette di vitello al panettone combinano carne di vitello, parmigiano e uovo con il dolce delle feste, ammorbidito e incorporato nell’impasto, mentre la scorza d’arancia regala una nota fresca e leggermente agrumata. Il risultato è un piatto elegante e sorprendente, capace di trasformare gli avanzi delle feste in un’esperienza gastronomica originale, perfetta per stupire ospiti o per una cena speciale in famiglia.

© Riproduzione riservata

 
polpette di vitello panettone avanzato ricetta di recupero Pasticceria Grué Roma cucina creativa Natale ricette piatti salati originaliMarta Boccanera Felice Venanzi
 
