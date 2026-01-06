Polpette gourmet con panettone: un'idea creativa per gli avanzi natalizi

Con la fine delle feste, in molte case resta ancora del panettone avanzato. Per evitare sprechi e trasformare il dolce delle feste in una proposta originale, Marta Boccanera e Felice Venanzi della Pasticceria Grué di Roma hanno ideato una ricetta salata: le polpette di vitello al panettone. Questo piatto nasce come ricetta di recupero, che unisce la morbidezza e la dolcezza del panettone con sapori più decisi e aromatici, trasformando un ingrediente natalizio in un piatto creativo e gustoso.

Preparazione 1 Impastate la carne di vitello con il Parmigiano grattugiato e l’uovo 2 Salate e pepate 3 Ammorbidite il panettone con pochissima acqua, strizzatelo bene, aggiungetelo al composto di carne e amalgamate 4 Formate delle polpette di circa 40 g ciascuna 5 Passatele nella farina di riso e rosolatele in padella da tutti i lati con un filo di olio extravergine d’oliva

6 Sfumate con il vino bianco, aggiungete un mestolo di acqua calda e la scorza di mezza arancia 7 Cuocete con il coperchio per circa 8–10 minuti 8 Per servire, tostate leggermente una fetta di panettone, spalmate un sottile strato di composta di arance e adagiate sopra le polpette. A piacere, completate con sottilissime fettine d’arancia o qualche foglia di rucola

Le polpette di vitello al panettone combinano carne di vitello, parmigiano e uovo con il dolce delle feste, ammorbidito e incorporato nell’impasto, mentre la scorza d’arancia regala una nota fresca e leggermente agrumata. Il risultato è un piatto elegante e sorprendente, capace di trasformare gli avanzi delle feste in un’esperienza gastronomica originale, perfetta per stupire ospiti o per una cena speciale in famiglia.