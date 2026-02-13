Faviata du lardarolu: la zuppa siciliana del Carnevale da riscoprire

Gli ingredienti della Sicilia contadina di un tempo erano semplici, poveri ma sostanziosi, e servivano a preparare piatti nutrienti per affrontare giornate di lavoro intenso. La faviata du lardarolu è una di queste ricette: una zuppa dal sapore deciso, tradizionalmente preparata in occasione del Carnevale e del Martedì Grasso.
Preparazione
La sera prima si mettono metto a bagno un chilogrammo di fave secche
Sistemare le fave in una pentola capiente
Aggiungere nella stessa pentola lardo, salsiccia, cavolicelli e finocchietto selvatico
Tritare la cipolla e aggiungerla nella pentola
Aggiungere nella pentola anche un rametto di menta e un pizzico abbondante di pepe
Cuocere per oltre un’ora a fuoco lento con il coperchio
Servire con dadini di pane di casa indurito
Le fave venivano messe a mollo per tutta la notte e poi cotte lentamente con il lardo e aromi naturali, fino a ottenere un piatto denso e profumato. Va servita caldissima, accompagnata da pane croccante. Oggi la preparazione è meno diffusa, ma in alcune famiglie resta una tradizione annuale irrinunciabile.