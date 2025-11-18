Aria Fritta, pizza gourmet con prosciutto e stracciatella

Aria Fritta è una pizza che unisce tecnica tradizionale e leggerezza contemporanea. L’impasto è quello classico della napoletana, lavorato e lasciato maturare a lungo per garantire sofficità e digeribilità. La base viene fritta in abbondante olio fino a ottenere una nuvola dorata e croccante, quindi passata nel forno a legna Acunto e completata in forno elettrico Rational per asciugare la superficie con un velo di pomodoro.Dopo la seconda cottura, la pizza viene guarnita con prosciutto cotto Gran Biscotto tagliato finemente, qualche punto di stracciatella La Sorrentina e una profumata salsa al basilico che aggiunge freschezza e intensità aromatica.

Il risultato è un equilibrio tra parti croccanti, note morbide e una dolcezza lattica che valorizza il fritto senza appesantire. Per le sue preparazioni, Corrado sceglie farine Molino Quaglia, il Pelato Roma Virtuna per un pomodoro delicato e rotondo, e derivati caseari selezionati per qualità e pulizia aromatica. L’abbinamento ideale è un Franciacorta Zero Dosage, capace di bilanciare le parti unte della frittura e armonizzarsi con la dolcezza del prosciutto e della stracciatella, grazie alla bollicina verticale e alla lunga permanenza sui lieviti.