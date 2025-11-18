Menu Apri login
Aria Fritta, pizza gourmet con prosciutto e stracciatella

Pizza fritta e rifinita al forno, con impasto napoletano leggero, prosciutto cotto Gran Biscotto, stracciatella e salsa basilico. Croccantezza e dolcezza si equilibrano in una pizza ricca ma armoniosa

Tipologia Cucina: Pizza napoletana contemporanea
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 5 minuti
Calorie: 800 kcal

18 novembre 2025 | 10:30
di Corrado Scaglione
Ingredienti
Dosi per:
  • Pasta della pizza napoletana
    270 g
  • Prosciutto all’italiana
    100 g
  • Prosciutto all’italiana
    70 g
  • Salsa basilico
    10 g
  • g
Aria Fritta è una pizza che unisce tecnica tradizionale e leggerezza contemporanea. L’impasto è quello classico della napoletana, lavorato e lasciato maturare a lungo per garantire sofficità e digeribilità. La base viene fritta in abbondante olio fino a ottenere una nuvola dorata e croccante, quindi passata nel forno a legna Acunto e completata in forno elettrico Rational per asciugare la superficie con un velo di pomodoro.Dopo la seconda cottura, la pizza viene guarnita con prosciutto cotto Gran Biscotto tagliato finemente, qualche punto di stracciatella La Sorrentina e una profumata salsa al basilico che aggiunge freschezza e intensità aromatica.

Preparazione
1
Impasto classico della napoletana, che viene fritto in abbondante olio , poi passata al forno per asciugarla con un velo di pomodoro e dopo la seconda cottura, prosciutto cotto Granbiscotto tagliato sottile, con qualche sprazzo di stracciatella e della salsa basilico negli spazi.

Il risultato è un equilibrio tra parti croccanti, note morbide e una dolcezza lattica che valorizza il fritto senza appesantire. Per le sue preparazioni, Corrado sceglie farine Molino Quaglia, il Pelato Roma Virtuna per un pomodoro delicato e rotondo, e derivati caseari selezionati per qualità e pulizia aromatica. L’abbinamento ideale è un Franciacorta Zero Dosage, capace di bilanciare le parti unte della frittura e armonizzarsi con la dolcezza del prosciutto e della stracciatella, grazie alla bollicina verticale e alla lunga permanenza sui lieviti.

 

