Bagel con salmone e cream-cheese alle erbe aromatiche

Con il suo gusto naturale, Mowi il salmone norvegese “spudoratamente buono” è alla base di questo gustoso bagel, ideale per uno spuntino o un aperitivo sfizioso.

Ingredienti:

1 confezione di Bagel al sesamo

1 confezione di Salmone MOWI SIGNATURE (100g)

10 g di rucola

40 g formaggio fresco spalmabile

35 g ricotta fresca

1 mazzetto di erbe aromatiche secche (prezzemolo, maggiorana, timo, salvia, basilico, menta)

Capperi q.b.

Preprazione

Iniziate preparando la vostra freschissima cream-cheese alle erbe. In una ciotola unite la ricotta fresca, il formaggio spalmabile e le erbe aromatiche secche (precedentemente tagliuzzate). Con l’aiuto di un cucchiaio mischiate il tutto fino a rendere il composto cremoso e omogeneo.

Procedete adesso con il comporre il vostro piatto. Tagliate in due il bagel, spalmate sul fondo la crema di formaggio e adagiate su ogni lato le fette di salmone MOWI SIGNATURE. Non dimenticate di farcire il bagel con rucola, cipolla rossa e capperi, perfetti per conferire al vostro piatto un tocco di carattere dal gusto mediterraneo.

