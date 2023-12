Bignè craquelin al tiramisù e Baileys

Bignè craquelin al tiramisù e Baileys.

Una ricetta per le feste realizzata con il Carte D’Or Tiramisù, un prodotto pratico, ricco di gusto e dalla consistenza perfetta anche dopo 24 ore, è un preparato senza glutine.

Ingredienti (per 4 persone):

Per il crumble chiaro:

farina debole 30 g

burro 32 g

zucchero di canna 15 g

zucchero semolato 15.33 g

Per la pasta choux

uovo intero 15 g

farina media 9 g

acqua 8.33 ml

latte 8.33 ml

sale 0.33 g

burro

zucchero semolato

Per il tiramisù al Baileys

Panna fresca 125 ml

Latte 41.67 ml

Baileys 11.67 ml

Carte d’Or preparato per Tiramisù

Per l'assemblaggio finale

cacao amaro in polvere 8.33 g

decori sottili di cioccolato

Preparazione

Per il crumble chiaro

Ammorbidire il burro. Lavorare burro e zuccheri, unire la farina. Stendere a 1,5 mm. Creare dei dischi e riporre in freezer.

Per la pasta choux

Portare a cottura l’acqua, il burro, il sale e lo zucchero. Raffreddare intorno a 50°C e unire le uova poco per volta. Dressare l'impasto formando semisfere con sac à poche. Adagiare il disco di crumble sulla parte superiore della choux e passare di nuovo in forno a 175°C per 20/22 minuti a seconda della grandezza.

Per il tiramisù al Baileys

Versare in una planetaria la panna e il latte, unire il contenuto di una busta di preparato per Tiramisù Carte d’Or, il Baileys e montare con la frusta sino ad ottenere una consistenza spumosa. Con l’ausilio di un sac à poche farcire i bignè a metà.

Per l'assemblaggio finale

Tagliare a metà il bignè, farcirlo con la crema al tiramisù e Baileys. Chiuderlo con l'altra metà, spolverare con il cacao e decorare con i fili di cioccolato.

