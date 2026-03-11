La Bilanciata di Franco Pepe: la pizza leggera con carciofi e lupini

La Bilanciata è una pizza contemporanea pensata per coniugare gusto e leggerezza. L’impasto “ZeroPepe”, lasciato maturare e lievitare lentamente, accoglie in cottura una delicata crema di carciofi senza sale, che conserva il profilo vegetale dell’ortaggio e ne valorizza il contenuto di vitamine, minerali e fibre.

All’uscita dal forno la pizza viene completata con una julienne di carciofi marinati, che aggiunge freschezza e una nota leggermente acidula. A bilanciare la componente vegetale intervengono semi di zucca croccanti e il Lupino Gigante di Vairano, presidio Slow Food ricco di proteine vegetali, fibre e acidi grassi omega 3. Il risultato è una pizza equilibrata, nutriente e sorprendentemente leggera, ideale anche dopo periodi di eccessi alimentari.

Preparazione 1 Stendere il panetto su piano infarinato fino a ottenere un disco di circa 30 cm. 2 Distribuire la crema di carciofi sulla superficie della pizza in modo uniforme. 3 Cuocere in forno molto caldo (circa 400 °C in forno per pizza) finché il bordo risulta ben sviluppato e dorato. 4 Sfornare la pizza e completare con i carciofi marinati tagliati a julienne. 5 Aggiungere i semi di zucca per dare croccantezza. Distribuire il Lupino Gigante di Vairano sulla superficie. 6 Condire con un filo di olio extravergine d’oliva e servire immediatamente.

Il progetto “Pepe in Grani - pizza mediterranea” nasce per superare l’idea della pizza come semplice sgarro alimentare, proponendola invece come piatto equilibrato e salutare. L’obiettivo è bilanciare correttamente macronutrienti - carboidrati, proteine e grassi - e aumentare l’apporto di fibre, così da favorire digestione e assimilazione e rendere la pizza un vero piatto unico. Alcune preparazioni sono abbinate a porzioni extra di verdure per ridurre il carico glicemico, migliorare il transito intestinale e bilanciare l’assorbimento dei grassi.

La Bilanciata - Valori Nutrizionali Valori nutrizionali Dressing Totale Valore energetico 86,7 Kcal 778,63 Kcal Carboidrati totali 5,62 g 98,766 g di cui zuccheri semplici 04,8 g 3,83 g Proteine 3,78 g 31,425 g Grassi totali 5,11 g 28,185 g di cui acidi grassi saturi 0,85 g 3,29 g Fibra alimentare 1,5 g 15,701 g

Il concetto di “Pizza Mediterranea” segue i principi della dieta mediterranea: 55-60% carboidrati, 15-20% proteine e 25-30% grassi, con attenzione a fibre, antiossidanti e sali minerali. I valori nutrizionali sono calcolati sull’impasto con farina “Zero Pepe”. Diverse ricette del menù hanno ottenuto il riconoscimento scientifico di AIRC, confermando l’aderenza ai criteri di sana alimentazione. Il percorso si completa con il “Pepe Dressing”, salsa a base di olio, semi e spezie locali pensata per valorizzare anche il cornicione, riducendo gli sprechi.

