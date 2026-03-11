Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 11 marzo 2026  | aggiornato alle 11:39 | 117911 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
ROS

La Bilanciata di Franco Pepe: la pizza leggera con carciofi e lupini

La Bilanciata di Franco Pepe è una pizza leggera con impasto ZeroPepe, crema di carciofi, julienne di carciofi marinati, semi di zucca e Lupino Gigante di Vairano. Un piatto ricco di fibre, proteine vegetali e gusto equilibrato

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pizza
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 778 kcal

11 marzo 2026 | 10:30
La Bilanciata di Franco Pepe: la pizza leggera con carciofi e lupini
La Bilanciata di Franco Pepe: la pizza leggera con carciofi e lupini

La Bilanciata di Franco Pepe: la pizza leggera con carciofi e lupini

La Bilanciata di Franco Pepe è una pizza leggera con impasto ZeroPepe, crema di carciofi, julienne di carciofi marinati, semi di zucca e Lupino Gigante di Vairano. Un piatto ricco di fibre, proteine vegetali e gusto equilibrato

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pizza
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 778 kcal
11 marzo 2026 | 10:30
 
di Franco Pepe
Pepe in Grani - Caiazzo (Ce)
Ingredienti
Dosi per:
  • Impasto
    200 g
  • Crema di carciofi
    100 g
  • Carciofi marinati tagliati a julienne
    40 g
  • Lupino gigante di Vairano
    30 g
  • Semi di zucca
    20 g
  • Olio evo
    qb
  • Abbinamento extra piatto
  • Insalata
    qb
  • Arance
    qb
  • Olive
    qb
  • Lupino gigante di Vairano
    qb
Per dell'Emilia Romagna
Salomon
Caviar Import
Suicrà
TuttoFood

La Bilanciata è una pizza contemporanea pensata per coniugare gusto e leggerezza. L’impasto “ZeroPepe”, lasciato maturare e lievitare lentamente, accoglie in cottura una delicata crema di carciofi senza sale, che conserva il profilo vegetale dell’ortaggio e ne valorizza il contenuto di vitamine, minerali e fibre.

All’uscita dal forno la pizza viene completata con una julienne di carciofi marinati, che aggiunge freschezza e una nota leggermente acidula. A bilanciare la componente vegetale intervengono semi di zucca croccanti e il Lupino Gigante di Vairano, presidio Slow Food ricco di proteine vegetali, fibre e acidi grassi omega 3. Il risultato è una pizza equilibrata, nutriente e sorprendentemente leggera, ideale anche dopo periodi di eccessi alimentari.

Preparazione
1
Stendere il panetto su piano infarinato fino a ottenere un disco di circa 30 cm.
2
Distribuire la crema di carciofi sulla superficie della pizza in modo uniforme.
3
Cuocere in forno molto caldo (circa 400 °C in forno per pizza) finché il bordo risulta ben sviluppato e dorato.
4
Sfornare la pizza e completare con i carciofi marinati tagliati a julienne.
5
Aggiungere i semi di zucca per dare croccantezza. Distribuire il Lupino Gigante di Vairano sulla superficie.
6
Condire con un filo di olio extravergine d’oliva e servire immediatamente.

Il progetto “Pepe in Grani - pizza mediterranea” nasce per superare l’idea della pizza come semplice sgarro alimentare, proponendola invece come piatto equilibrato e salutare. L’obiettivo è bilanciare correttamente macronutrienti - carboidrati, proteine e grassi - e aumentare l’apporto di fibre, così da favorire digestione e assimilazione e rendere la pizza un vero piatto unico. Alcune preparazioni sono abbinate a porzioni extra di verdure per ridurre il carico glicemico, migliorare il transito intestinale e bilanciare l’assorbimento dei grassi.

 

Il concetto di “Pizza Mediterranea” segue i principi della dieta mediterranea: 55-60% carboidrati, 15-20% proteine e 25-30% grassi, con attenzione a fibre, antiossidanti e sali minerali. I valori nutrizionali sono calcolati sull’impasto con farina “Zero Pepe”. Diverse ricette del menù hanno ottenuto il riconoscimento scientifico di AIRC, confermando l’aderenza ai criteri di sana alimentazione. Il percorso si completa con il “Pepe Dressing”, salsa a base di olio, semi e spezie locali pensata per valorizzare anche il cornicione, riducendo gli sprechi. 

Contenuto live caricato dinamicamente. Se non appare, abilita JavaScript.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Franco Pepe
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Per dell'Emilia Romagna
Salomon
Caviar Import

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026