Biscotti salati alla Fontina Dop Lunga Stagionatura

La Fontina Dop, eccellenza valdostane, in questo caso nella versione Lunga Stagionatura è protagonista di questa ricetta, ideale per un antipasto da condividere.

INGREDIENTI (dosi per circa 16 biscotti):

• 125 g di farina tipo 0

• 100 g di Fontina Dop Lunga Stagionatura

• 80 g di burro freddo

• sale fino q.b

• pepe q.b

• 1 uovo (per spennellare)

PROCEDIMENTO

In una ciotola unire la farina con la fontina Dop alta stagionatura grattugiata finemente, il burro a piccoli tocchetti, il sale e il pepe. Impastare fino a ottenere un panetto liscio. Lasciar riposare la frolla in frigorifero per almeno mezz'ora. Stendere la frolla con un mattarello, dello spessore di circa mezzo centimetro. Con l’aiuto di coppapasta o taglia biscotti del diametro massimo di 4 cm, dare la forma ai biscotti, e disporre su una teglia foderata di carta forno.In una ciotola a parte sbattere l’uovo e spennellare la superficie dei biscotti. Cuocere in forno statico, già caldo, a 180°C gradi per 12 minuti. Lasciar raffreddare prima di servire.

FONTINA DOP LUNGA STAGIONATURA

Viene affinata in grotta per un minimo di 180 giorni durante i quali i sapori si esaltano donando alla Fontina un gusto più intenso e aromatico. Le forme si presentano con crosta marrone tendente allo scuro, pasta di colore giallo intenso, morbida e fondente, al palato risulta avere note aromatiche vegetali e lattiche più intense e persistenti.

