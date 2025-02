Bobby’s Bold Negroni con Vermouth e Bitter Alpestre

Il Bobby’s Bold Negroni è una rivisitazione audace del classico cocktail, perfetta per gli amanti del gin dal carattere deciso. La combinazione del Bobby’s Schiedam Dry Gin, dal profilo speziato, con il Vermouth Rosso Alpestre e il Bitter Alpestre crea un equilibrio perfetto tra dolcezza e amarezza, esaltato dalla freschezza della scorza d'arancia.

Preparazione 1 Riempire un bicchiere tumbler con ghiaccio. 2 Versare il Bobby’s Schiedam Dry Gin, il Vermouth Rosso Alpestre e il Bitter Alpestre. 3 Mescolare delicatamente con un bar spoon per amalgamare gli ingredienti. 4 Guarnire con una scorza d’arancia, spruzzando gli oli essenziali sopra il cocktail per esaltarne l’aroma. 5 Servire e gustare un Negroni audace e bilanciato, perfetto per gli amanti del gin dal profilo speziato e deciso.

Un drink raffinato, perfetto per ogni occasione in cui si desidera gustare un Negroni con una marcia in più.