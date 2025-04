Bomboloni Fritti con Farina Zeta Molino Paolo Mariani

Soffici, profumati e irresistibilmente golosi: i bomboloni fritti sono un grande classico della pasticceria che non passa mai di moda. In questa versione speciale, la magia comincia dalla Farina Monocultivar Zeta del Molino Paolo Mariani, pensata per regalare impasti straordinariamente soffici e strutturati. Il risultato? Bomboloni dalla lievitazione perfetta, dalla consistenza leggera ma avvolgente, pronti a conquistare grandi e piccoli al primo morso. Perfetti a colazione, a merenda o in ogni momento in cui serve una coccola dolce, questi bomboloni sono un’esperienza che unisce tradizione e qualità artigianale.

Preparazione Impasta con amore 1 Unisci tutti gli ingredienti tranne burro, zucchero e sale, che entreranno in gioco più tardi. Lavora l’impasto fino a ottenere una consistenza liscia ed elastica. L’attesa del raddoppio 1 Copri l’impasto e lascialo raddoppiare di volume. A questo punto, sgonfialo, poi schiaccialo in modo che si adatti alla teglia. Lascialo riposare a 2°C per tutta la notte. Sì, la pazienza è la chiave del successo! Taglio e crescita 1 Il giorno dopo, porziona l’impasto e lascialo triplicare di volume a 28°C con un’umidità dell’80-85%. Vedrai che spettacolo! Frittura perfetta 1 Quando le tue meraviglie sono ben lievitate, è ora di friggerle in olio a 165°C, girandole più volte per una doratura uniforme. Il tocco finale 1 Una volta scolati, rotolali con generosità nello zucchero semolato. Morbidi, profumati e irresistibili: i Bomboloni Fritti con la Farina Monocultivar Zeta sono pronti per conquistare il tuo cuore (e il tuo palato)! Il consiglio del pasticcere 1 Se vuoi dare un twist in più, dopo averli fritti, invece di passarli solo nello zucchero, prova a spennellarli con uno sciroppo di zucchero e flambare leggermente la superficie con il cannello per un effetto crème brûlée.

Ora tocca a te! Prepara i bomboloni Fritti con la Farina Monocultivar Zeta e lasciati sedurre dalla magia della frittura perfetta. Buon divertimento e buon appetito!