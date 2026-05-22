Brioche integrali al cioccolato: ricetta soffice e genuina

Le brioche integrali al cioccolato sono un dolce soffice e genuino, perfetto per la colazione o una merenda equilibrata. Realizzate con farina integrale VitaMill® Pane Pizza e Dolci, uniscono il gusto intenso dei cereali alla golosità del cioccolato fondente, creando un lievitato fragrante e ricco di sapore. L’impasto, preparato con latte o bevanda vegetale e olio di cocco, risulta morbido e leggero, mentre la doppia lievitazione garantisce una consistenza ariosa e delicata. Il ripieno di cioccolato fondente si scioglie in cottura regalando un cuore cremoso e irresistibile, ideale per chi cerca un dolce semplice ma appagante.

Preparazione 1 Per prima cosa mettere nella ciotola della planetaria il preparato integrale, il lievito di birra sbriciolato, lo zucchero e il latte o bevanda vegetale. 2 Mescolare, poi aggiungere le uova leggermente sbattute e lavorare l’impasto per circa 5-10 minuti. 3 Incorporare l’olio di cocco morbido poco alla volta, continuando a impastare con il gancio o con le mani fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. 4 Coprire l’impasto e farlo lievitare per 2–2 ore e mezza. 5 Una volta trascorso il tempo di riposo, stendere l’impasto con il mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa mezzo centimetro. 6 Tagliare l’impasto in rettangoli di 8×12 cm. 7 Sistemare una barretta di cioccolato fondente su un lato di ciascun rettangolo, arrotolare e, con l’impasto avanzato, ricavare quattro strisce da avvolgere attorno alla brioche. 8 Far lievitare nuovamente per 1–1 ora e mezza su una teglia rivestita di carta forno. 9 Per concludere, spennellare con latte o bevanda vegetale e cuocere in forno statico a 180°C per 25-30 minuti.

Queste brioche, nate dalla collaborazione con Sara Dal Mas, rappresentano una proposta versatile e adatta anche a chi ama uno stile di vita sano e bilanciato. Perfette da gustare appena sfornate, accompagnano bene caffè, tè o cappuccino e possono essere personalizzate con creme, frutta secca o confetture.