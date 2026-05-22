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venerdì 22 maggio 2026  | aggiornato alle 14:16 | 119367 articoli pubblicati

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Brioche integrali al cioccolato: ricetta soffice e genuina

Brioche integrali al cioccolato soffici e fragranti, preparate con farina integrale, olio di cocco e cioccolato fondente. Un dolce genuino e goloso, ideale per colazione o merenda equilibrata

Categoria: Dolce
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 220 minuti
Calorie: 260 kcal

22 maggio 2026 | 10:30
Brioche integrali al cioccolato: ricetta soffice e genuina
Brioche integrali al cioccolato: ricetta soffice e genuina

Brioche integrali al cioccolato: ricetta soffice e genuina

Brioche integrali al cioccolato soffici e fragranti, preparate con farina integrale, olio di cocco e cioccolato fondente. Un dolce genuino e goloso, ideale per colazione o merenda equilibrata

Categoria: Dolce
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 220 minuti
Calorie: 260 kcal
22 maggio 2026 | 10:30
 
di Sara Dal Mas
Attrice e Food content creator
Ingredienti
Dosi per:
  • Per l’impasto
  • VitaMill® Pane Pizza e Dolci
    500 g
  • Latte o bevanda vegetale
    200 g
  • Zucchero
    70 g
  • Uova
    2 n
  • Olio di cocco morbido
    60 g
  • Lievito di birra fresco
    12 g
  • Per il ripieno
  • Cioccolato fondente
    qb
  • Per spennellare
  • Latte o bevanda vegetale
    qb
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Le brioche integrali al cioccolato sono un dolce soffice e genuino, perfetto per la colazione o una merenda equilibrata. Realizzate con farina integrale VitaMill® Pane Pizza e Dolci, uniscono il gusto intenso dei cereali alla golosità del cioccolato fondente, creando un lievitato fragrante e ricco di sapore. L’impasto, preparato con latte o bevanda vegetale e olio di cocco, risulta morbido e leggero, mentre la doppia lievitazione garantisce una consistenza ariosa e delicata. Il ripieno di cioccolato fondente si scioglie in cottura regalando un cuore cremoso e irresistibile, ideale per chi cerca un dolce semplice ma appagante.

Preparazione
1
Per prima cosa mettere nella ciotola della planetaria il preparato integrale, il lievito di birra sbriciolato, lo zucchero e il latte o bevanda vegetale.
2
Mescolare, poi aggiungere le uova leggermente sbattute e lavorare l’impasto per circa 5-10 minuti.
3
Incorporare l’olio di cocco morbido poco alla volta, continuando a impastare con il gancio o con le mani fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.
4
Coprire l’impasto e farlo lievitare per 2–2 ore e mezza.
5
Una volta trascorso il tempo di riposo, stendere l’impasto con il mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa mezzo centimetro.
6
Tagliare l’impasto in rettangoli di 8×12 cm.
7
Sistemare una barretta di cioccolato fondente su un lato di ciascun rettangolo, arrotolare e, con l’impasto avanzato, ricavare quattro strisce da avvolgere attorno alla brioche.
8
Far lievitare nuovamente per 1–1 ora e mezza su una teglia rivestita di carta forno.
9
Per concludere, spennellare con latte o bevanda vegetale e cuocere in forno statico a 180°C per 25-30 minuti.

Queste brioche, nate dalla collaborazione con Sara Dal Mas, rappresentano una proposta versatile e adatta anche a chi ama uno stile di vita sano e bilanciato. Perfette da gustare appena sfornate, accompagnano bene caffè, tè o cappuccino e possono essere personalizzate con creme, frutta secca o confetture.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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