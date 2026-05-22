Brioche integrali al cioccolato: ricetta soffice e genuina

Le brioche integrali al cioccolato sono un dolce soffice e genuino, perfetto per la colazione o una merenda equilibrata. Realizzate con farina integrale VitaMill® Pane Pizza e Dolci, uniscono il gusto intenso dei cereali alla golosità del cioccolato fondente, creando un lievitato fragrante e ricco di sapore. L’impasto, preparato con latte o bevanda vegetale e olio di cocco, risulta morbido e leggero, mentre la doppia lievitazione garantisce una consistenza ariosa e delicata. Il ripieno di cioccolato fondente si scioglie in cottura regalando un cuore cremoso e irresistibile, ideale per chi cerca un dolce semplice ma appagante.
Preparazione
Per prima cosa mettere nella ciotola della planetaria il preparato integrale, il lievito di birra sbriciolato, lo zucchero e il latte o bevanda vegetale.
Mescolare, poi aggiungere le uova leggermente sbattute e lavorare l’impasto per circa 5-10 minuti.
Incorporare l’olio di cocco morbido poco alla volta, continuando a impastare con il gancio o con le mani fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.
Coprire l’impasto e farlo lievitare per 2–2 ore e mezza.
Una volta trascorso il tempo di riposo, stendere l’impasto con il mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa mezzo centimetro.
Tagliare l’impasto in rettangoli di 8×12 cm.
Sistemare una barretta di cioccolato fondente su un lato di ciascun rettangolo, arrotolare e, con l’impasto avanzato, ricavare quattro strisce da avvolgere attorno alla brioche.
Far lievitare nuovamente per 1–1 ora e mezza su una teglia rivestita di carta forno.
Per concludere, spennellare con latte o bevanda vegetale e cuocere in forno statico a 180°C per 25-30 minuti.
Queste brioche, nate dalla collaborazione con Sara Dal Mas, rappresentano una proposta versatile e adatta anche a chi ama uno stile di vita sano e bilanciato. Perfette da gustare appena sfornate, accompagnano bene caffè, tè o cappuccino e possono essere personalizzate con creme, frutta secca o confetture.