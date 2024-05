Brodetto tradizionale del ristorante Alla Lanterna a Fano, (foto: facebook.com)

Brodetto tradizionale di Fano con rana pescatrice, razza, seppie e scorfano.

La chef Elide Pastrani de Alla Lanterna a Fano, ci presenta il brodetto tradizionale di Fano che, su prenotazione, potete assaggiare, compatibilmente con il periodo dell’anno.

Ingredienti per 4 persone

2 kg di pesce che comprende, quando possibile: mazzole, rana pescatrice, gattuccio, tracina, razza, boccaincava, pesce san pietro, canocchie, seppie, scorfano)

250 g di olio extravergine d’oliva (1/4 di litro)

50 g di aceto di vino (6 cucchiai)

400 g di acqua (2 bicchieri)

130 g di doppio concentrato di pomodoro (1 tubetto)

30 g di cipolla ¼ di cipolla

4 g di aglio (1 spaicchio d’aglio)

Una generosa quantità di pepe macinato al momento

Sale qb

Eviscare e pulire il pesce. In una casseruola bassa e larga (circa cm 40 di diametro) soffriggere in olio extravergine d’oliva la cipolla e l’aglio tritati. Diluire il concentrato di pomodoro in acqua e aceto e aggiugerlo al soffritto. Appena ripreso il bollore aggiungere le seppie e poi gli altri pesci, eccetto le canocchie, in sequenza iniziando da quelli più grossi. Salare, pepare e fer cuocere per 20/25 minuti. Negli ultimi 5 minuti aggiungere le canocchie e servire ben caldo.

