Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 06 dicembre 2025  | aggiornato alle 12:11 | 116179 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

Buon Ricordo: Galina imbriaga co’ e tajadele di Paolo Piovan

La Galina imbriaga co’ e tajadele del Ristorante Boccadoro dello chef Paolo Piovan unisce gallina Padovana brasata nel vino rosso e tagliatelle con ragù di carni bianche e frattaglie. Un piatto veneto intenso e ricco

Tipologia Cucina: Veneta tradizionale
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 245 minuti
Calorie: 780 kcal

06 dicembre 2025 | 10:30
Buon Ricordo: Galina imbriaga co’ e tajadele di Paolo Piovan Buon Ricordo: Galina imbriaga co’ e tajadele di Paolo Piovan
Buon Ricordo: Galina imbriaga co’ e tajadele di Paolo Piovan Buon Ricordo: Galina imbriaga co’ e tajadele di Paolo Piovan

Buon Ricordo: Galina imbriaga co’ e tajadele di Paolo Piovan

La Galina imbriaga co’ e tajadele del Ristorante Boccadoro dello chef Paolo Piovan unisce gallina Padovana brasata nel vino rosso e tagliatelle con ragù di carni bianche e frattaglie. Un piatto veneto intenso e ricco

Tipologia Cucina: Veneta tradizionale
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 245 minuti
Calorie: 780 kcal
06 dicembre 2025 | 10:30
 
di Paolo Piovan
Ristorante Boccadoro - Noventa Padovana (Pd)
Ingredienti
Dosi per:
  • Gallina padovana
    1 n
  • Cipolla
    1 n
  • Vino rosso
    800 ml
  • Pancetta affumicata
    100 g
  • Funghi champignon
    100 g
  • Farina 00
    100 g
  • Brandy
    50 g
  • Burro
    50 g
  • Rametto di rosmarino
    1 n
  • Prezzemolo tritato
    qb
  • Per le tagliatelle
  • Polpa di gallina
    100 g
  • Faraona
    100 g
  • Polpa di anatra
    100 g
  • Polpa di coniglio
    100 g
  • Cuori di pollo
    100 g
  • Costa di sedano
    1 n
  • Cipolla
    1 n
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Vino bianco
    200 ml
  • Olio evo
    100 g
  • Grana Padano grattugiato
    100 g
  • Brodo di carne
    qb
  • Rosmarino
    qb
Beer and Food
Blancdenoir
Foddlab
Tirreno CT
Galbani Professionale
Robo

La Galina imbriaga co’ e tajadele, proposta dal Ristorante Boccadoro e firmata dallo chef Paolo Piovan, è un piatto che affonda nelle radici della tradizione veneta, interpretato con rigore tecnico e grande rispetto per le materie prime. La gallina Padovana viene rosolata lentamente nella farina fino a ottenere una doratura omogenea, quindi sfumata con brandy e immersa in un ricco bagno di vino rosso, nel quale cuoce dolcemente per due ore: da qui nasce la sua caratteristica “embriagatura”. Parallelamente, un fondo aromatico di burro, rosmarino, cipolla, pancetta affumicata e funghi champignon arricchisce il sugo, conferendo profondità e una complessità elegante. La carne morbida, avvolta da una salsa intensa, viene servita con polenta gialla o bianca, come da tradizione.

Preparazione
1
Tagliare la gallina e rosolarla in una teglia con farina fino a doratura uniforme. Aggiungere brandy, sale e vino rosso, quindi cuocere a fuoco lento per due ore.
2
In una seconda pentola, far fondere il burro con rosmarino, cipolla, pancetta e funghi tagliati a listarelle, cuocere a fuoco lento per 15 minuti.
3
Aggiungere il composto al ragù di gallina e lasciare amalgamare.
4
Servire la gallina con la salsa abbondante e polenta gialla o bianca.
Per le tagliatelle
1
Soffriggere verdure tritate in olio, aggiungere polpa di gallina, anitra, faraona, coniglio e frattaglie tritate, bagnare con vino bianco e cuocere a fuoco lento per 90 minuti con brodo e sale.
2
Cuocere la pasta fresca in acqua bollente salata, scolarla e saltarla con il ragù, aggiungendo formaggio grattugiato.

Le tagliatelle che accompagnano il piatto rappresentano un secondo livello di sapore: un ragù ottenuto da un mix di gallina, faraona, anatra, coniglio e cuori di pollo, cotto con verdure, vino bianco e brodo per oltre un’ora. La pasta fresca viene condita con questo condimento ricco e rustico, completato da Grana grattugiato. Un piatto di grande identità territoriale, lavorato con maestria dallo chef Piovan e perfetto per raccontare la cucina veneta più autentica.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
galina imbriaga ricetta veneta tagliatelle fatte in casa gallina Padovana Ristorante Boccadoro ragù di carni bianche cucina tradizionale veneta gallina al vino rosso piatto tipico veneto Buon RicordoPaolo Piovan
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Beer and Food
Blancdenoir
Foddlab
Tirreno CT

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025