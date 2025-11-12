Buon Ricordo: le Mezze maniche di Fornio dal 1928

Le Mezze maniche di Fornio, piatto simbolo dell’Osteria di Fornio, a Fidenza (Pr), nascono da una ricetta di famiglia tramandata dal 1928. La preparazione prevede una sfoglia sottile farcita con Parmigiano Reggiano, arrotolata come un cannellone e tagliata a piccoli pezzi, poi cotta in un leggero brodo di gallina.

Preparazione Preparare la sfoglia 1 Su una spianatoia, mescolare le due farine. 2 Formare la classica fontana e aggiungere al centro le uova e l’olio. 3 Impastare energicamente fino a ottenere un composto liscio ed elastico. 4 Se necessario, aggiungere pochissima acqua per regolare la consistenza. 5 Avvolgere l’impasto nella pellicola e farlo riposare per almeno 30 minuti a temperatura ambiente. Preparare il ripieno 1 In una ciotola capiente unire i due tipi di Parmigiano grattugiato. 2 Aggiungere le uova e la noce moscata. 3 Incorporare gradualmente il pangrattato fino a ottenere un composto compatto ma morbido. Se il ripieno è troppo sodo, aggiungere un uovo. Se è troppo molle, aggiungere un po’ di pangrattato. Stendere e farcire la sfoglia 1 Stendere la pasta in sfoglie sottili e regolari. 2 Tagliare le sfoglie per lungo, in strisce di circa 3–4 cm di larghezza. 3 Distribuire il ripieno al centro di ciascuna striscia. 4 Arrotolare ogni striscia su sé stessa, come un cannellone. 5 Se la chiusura non è perfetta, spennellare il bordo con un po’ di albume per sigillarla. 6 Tagliare i rotolini ottenuti in piccoli pezzi di circa 1 cm: le “biscie”. Preparare il brodo 1 Portare a bollore il brodo di cappone filtrato e sgrassato. 2 Regolare di sale, se necessario. Cuocere le mezze maniche 1 Tuffare le biscie nel brodo bollente. 2 Cuocere per circa 5 minuti, finché risultano morbide ma ancora al dente. 3 Servire le mezze maniche in brodo di cappone ben calde, con una spolverata di Parmigiano Reggiano a piacere.

Nata come pietanza delle feste contadine, quando la carne era un lusso, rappresenta oggi l’essenza della cucina dell’osteria: rispetto delle radici, semplicità e valorizzazione della memoria gastronomica locale. Recuperata dopo anni di oblio, è tornata protagonista anche grazie al riconoscimento dell’Unione dei ristoranti del Buon Ricordo, associazione che dal 1964 riunisce i locali italiani custodi dell’identità regionale, promuovendo piatti simbolo e storie di cucina tramandate nel tempo.